- 09.09.2025, 12:25:05
- /
- OTS0094
TERMINÄNDERUNG: Spielstraßenfest am Schottenring auf 17.09 verschoben
Auf Grund der schlechten Wettervorhersage wird der für morgen, Mittwoch, geplante Abschluss vom Spielstraßenfest am Schottenring verschoben. Neuer Termin ist Mittwoch, der 17. September 2025. Programm und Ablauf bleiben unverändert bestehen.
Infos unter: https://wiener-familienbund.at/okija_7_spielstrassen/
Rückfragen & Kontakt
Marko Knöbl
Mediensprecher Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling
Telefon +43 1 4000 83203
E-Mail: marko.knoebl@wien.gv.at
Bernhard Gungl
Leitung Öffentlichkeitsarbeit MA 13 – Bildung und Jugend
Bernhard.gungl@wien.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK