  • 09.09.2025, 12:25:05
  • /
  • OTS0094

TERMINÄNDERUNG: Spielstraßenfest am Schottenring auf 17.09 verschoben

Wien (OTS) - 

Auf Grund der schlechten Wettervorhersage wird der für morgen, Mittwoch, geplante Abschluss vom Spielstraßenfest am Schottenring verschoben. Neuer Termin ist Mittwoch, der 17. September 2025. Programm und Ablauf bleiben unverändert bestehen.

Infos unter: https://wiener-familienbund.at/okija_7_spielstrassen/

Rückfragen & Kontakt

Marko Knöbl
Mediensprecher Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling
Telefon +43 1 4000 83203
E-Mail: marko.knoebl@wien.gv.at

Bernhard Gungl
Leitung Öffentlichkeitsarbeit MA 13 – Bildung und Jugend
Bernhard.gungl@wien.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright