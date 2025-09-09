TERMINÄNDERUNG: Spielstraßenfest am Schottenring auf 17.09 verschoben

Wien (OTS) -

Auf Grund der schlechten Wettervorhersage wird der für morgen, Mittwoch, geplante Abschluss vom Spielstraßenfest am Schottenring verschoben. Neuer Termin ist Mittwoch, der 17. September 2025. Programm und Ablauf bleiben unverändert bestehen.

Infos unter: https://wiener-familienbund.at/okija_7_spielstrassen/