ORF-Kultursommer-Finale: „Ein Abend für Mozart“ aus Salzburg, „Der zerbrochne Krug“ aus Telfs – am 14. September in ORF III

Wien (OTS) -

Zum Ausklang des ORF-Kultursommers 2025 präsentiert ORF III am Sonntag, dem 14. September 2025, ab 20.15 Uhr besondere Highlights aus Salzburg und Tirol. Den Auftakt macht ein zum „Erlebnis Bühne“-Hauptabendtermin unter dem Titel „Ein Abend für Mozart“ ausgestrahltes Matinee-Konzert der diesjährigen Salzburger Festspiele. Das Mozarteumorchester Salzburg ist unter der musikalischen Leitung seines Chefdirigenten Roberto González-Monjas mit Werken zu erleben, die Mozarts geheimnisvolle Verbindung zum Freimaurertum musikalisch in den Mittelpunkt rücken. Ergänzt wird die von Barbara Rett präsentierte Sendung durch die Dokumentation „Mozart und die Violine“ (21.35 Uhr). Danach, um 22.25 Uhr, steht Heinrich von Kleists bei den heurigen Tiroler Volksschauspielen Telfs wiederaufgenommene Komödie „Der zerbrochne Krug“ in einer vielbeachteten Inszenierung von Anna Bergmann auf dem ORF-III-Spielplan.

„Salzburger Festspiele 2025: Ein Abend für Mozart“ mit Konzert und Doku (20.15 Uhr und 21.35 Uhr)

Seit Jahrzehnten sind sie ein beliebter Fixpunkt der Salzburger Festspiele: die traditionsreichen Mozart-Matineen. Das Mozarteumorchester Salzburg spielte heuer erneut unter der Leitung seines dynamischen Chefdirigenten Roberto González-Monjas. Das Programm thematisierte musikalisch Mozarts Verbindung zum Freimaurertum – eine sagenumwobene Facette im Leben des Genies. Auf dem Spielplan standen ausgewählte Werke, u. a. Arien und Kantaten aus Stücken wie „Don Giovanni“, „La clemenza di Tito“ und Mozarts berühmtester Oper „Die Zauberflöte“, aber auch die Symphonie in Es-Dur KV 543. Als Solisten waren zwei aufstrebende junge Sänger zu hören: Der ukrainische Tenor Bogdan Volkov und der deutsche Bass Manuel Winckhler, die gemeinsam mit dem Bachchor Salzburg sangen. Anschließend an das Konzert zeigt ORF III die Dokumentation „Mozart und die Violine“. Roberto González-Monjas ist hier in einer Doppelrolle zu erleben – als Dirigent und Geiger. Gemeinsam mit dem Mozarteumorchester Salzburg, dem er seit 2024 vorsteht, widmet sich der Spanier sämtlichen Violinkonzerten von Wolfgang Amadeus Mozart. Der Film begleitet die Künstlerinnen und Künstler bei diesem besonderen Projekt, beleuchtet Hintergründe der Werke und Mozarts Salzburger Zeit, spannt aber auch einen Bogen zur Geschichte der drei Salzburger Institutionen mit dem Namen Mozarteum: Orchester, Stiftung und Universität.

„Von den Tiroler Volksschauspielen in Telfs: Der zerbrochne Krug“ (22.25 Uhr)

In Kooperation mit dem ORF Tirol hat ORF III bei den Tiroler Volksschauspielen Telfs im Juli Heinrich von Kleists wiederaufgenommene Komödie „Der zerbrochne Krug“ in einer vielbeachteten Open-Air-Inszenierung der Berliner Regisseurin Anna Bergmann aufgezeichnet. Bereits bei der Premiere 2024 überzeugte die klug verdichtete Fassung des Stücks, die Themen wie Machtmissbrauch sowie den Widerspruch zwischen menschlicher Rechtsordnung und wahrer Gerechtigkeit humorvoll und mit zeitloser Scharfsinnigkeit beleuchtet, mit einer hochkarätigen Besetzung, u. a. bestehend aus Tobias Moretti, Corinna Harfouch, Harald Schrott und Franziska Machens.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.