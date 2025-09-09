AVISO: Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures lädt zu "Wehrhafte Demokratie - Wehrhafte Frauen"

Wien (PK) -

Am Internationalen Tag der Demokratie findet auf Einladung der Dritten Präsidentin des Nationalrates Doris Bures die Veranstaltung "Wehrhafte Demokratie - Wehrhafte Frauen" im Parlament statt. Dabei werden renommierte Künstlerinnen unterschiedlicher Generationen und Genres an das Redepult des Nationalrats treten, um ihre Perspektiven auf die liberale Demokratie zu teilen.

Konkret wollen Renate Bertlmann, Monika Helfer, Valerie Huber, Mira Lu Kovacs, Aida Loos und Yasmo mit ihren Beiträgen Interventionen setzen, um für eine gleichberechtigte Gesellschaft, für Selbstbestimmung und Freiheit Position zu beziehen.

Wehrhafte Demokratie - Wehrhafte Frauen zum Internationalen Tag der Demokratie

Zeit: Montag, 15. September 2025, 17 Uhr

Ort: Parlament, Nationalratssaal

Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen und können sich online im Webportal des Parlaments anmelden. (Schluss) med