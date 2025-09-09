  • 09.09.2025, 09:43:02
  • /
  • OTS0027

AVISO: Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures lädt zu "Wehrhafte Demokratie - Wehrhafte Frauen"

Veranstaltung anlässlich des Internationalen Tages der Demokratie am Montag, 15. September 2025, um 17 Uhr im Parlament

Wien (PK) - 

Am Internationalen Tag der Demokratie findet auf Einladung der Dritten Präsidentin des Nationalrates Doris Bures die Veranstaltung "Wehrhafte Demokratie - Wehrhafte Frauen" im Parlament statt. Dabei werden renommierte Künstlerinnen unterschiedlicher Generationen und Genres an das Redepult des Nationalrats treten, um ihre Perspektiven auf die liberale Demokratie zu teilen.

Konkret wollen Renate Bertlmann, Monika Helfer, Valerie Huber, Mira Lu Kovacs, Aida Loos und Yasmo mit ihren Beiträgen Interventionen setzen, um für eine gleichberechtigte Gesellschaft, für Selbstbestimmung und Freiheit Position zu beziehen.

Wehrhafte Demokratie - Wehrhafte Frauen zum Internationalen Tag der Demokratie

Zeit: Montag, 15. September 2025, 17 Uhr

Ort: Parlament, Nationalratssaal

Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen und können sich online im Webportal des Parlaments anmelden. (Schluss) med

Rückfragen & Kontakt

Pressedienst der Parlamentsdirektion
Parlamentskorrespondenz
Tel. +43 1 40110/2272
pressedienst@parlament.gv.at
www.parlament.gv.at/Parlamentskorrespondenz

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NPA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright