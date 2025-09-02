  • 02.09.2025, 17:06:03
  • /
  • OTS0117

WKÖ-Kraus-Winkler: Konjunkturpaket ist starkes Signal für Betriebe und Regionen

Bundessparte Tourismus: „Investitionsbooster soll Vertrauen stärken – Tourismus als Rückgrat des Standorts braucht auch künftig gezielte Maßnahmen“

Wien (OTS) - 

„Das von der Bundesregierung angekündigte Konjunkturpaket im Umfang von einer Milliarde Euro ist ein erstes wichtiges Signal zur richtigen Zeit. Es soll den Betrieben Vertrauen und Impulse für Investitionen in Modernisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit ermöglichen“, betont Susanne Kraus-Winkler, Obfrau der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der WKÖ, zum heute von Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer bei einer Regierungspressekonferenz vorgestellten Konjunkturpaket.

Die Tourismus- und Freizeitwirtschaft ist mit 94.000 Betrieben und mehr als einer halben Million Arbeitsplätzen eine der Leitsäule des Wirtschaftsstandorts Österreich. „Wer Tourismus stärkt, stärkt Regionen – und damit das ganze Land. Gerade Investitionsanreize wie die geplante Verdoppelung des Investitionsfreibetrags erleichtern es, Zukunftsprojekte rasch umzusetzen und international wettbewerbsfähig zu bleiben. Eine wichtige Voraussetzung für einen erfolgreichen Tourismus in Österreich“, so Kraus-Winkler.

Besonders hebt die Bundesspartenobfrau die Bedeutung arbeitsmarktpolitische Impulse hervor, insbesondere die Förderung der Lehrlingsausbildung und damit der so wichtigen Fachkräfte für die Zukunft. Hier ist Geschwindigkeit gefragt.

Im Zuge der erwähnten Anreize für Mehrarbeit sollte auch die überfällige Reparatur der Überstundenbegünstigung bei Durchrechnungsmodellen und beim Feiertagsarbeitsengelt erfolgen.

„Für uns ist hier auch die Energiepreisbremse sehr wichtig, da die Energiekosten auch im Tourismus zu den Hauptpreistreibern zählen.“ Gleichzeitig verweist Kraus-Winkler auf die im Regierungsprogramm vorgesehenen Maßnahmen für den Tourismus, die rasch und dringend umgesetzt werden müssen. Kraus-Winkler: „Wir haben dazu fundierte, praxisgerechte und budgetschonende Konzepte ausgearbeitet. Das betrifft insbesondere auch das Maßnahmenpaket zur Betriebsübergabe sowie unsere Vorschläge zum Bürokratieabbau.“

Jeder Euro, der in den Tourismus investiert wird, ist ein wichtiger Beitrag zur Budgetkonsolidierung. Immerhin tragen Tourismus und Freizeitwirtschaft lt. WIFO direkt 37,4 % zum gesamten österreichischen Mehrwertsteueraufkommen bei.

„Das Konjunkturpaket ist ein Auftakt, darüber hinaus braucht es weitere Schritte – etwa bei der Sicherung von Arbeitskräften und bei der Entlastung von Kosten", betont die Obfrau.

„Mit dem Paket zur Investitionsstärkung wird eine erste wichtige Weiche gestellt. Entscheidend ist nun, dass die Maßnahmen rasch und unbürokratisch wirken, damit die Betriebe in Zukunft wertschöpfungsstark für das Land arbeiten können.“, so Kraus-Winkler abschließend. (PWK339/ES)

Rückfragen & Kontakt

Digital Media & Communication

Pressestelle
Telefon: T 0590 900 - 4462
E-Mail: dmc_pr@wko.at

Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft –
https://www.wko.at/oe/news/start

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PWK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright