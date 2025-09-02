WKÖ-Kraus-Winkler: Konjunkturpaket ist starkes Signal für Betriebe und Regionen

Wien (OTS) -

„Das von der Bundesregierung angekündigte Konjunkturpaket im Umfang von einer Milliarde Euro ist ein erstes wichtiges Signal zur richtigen Zeit. Es soll den Betrieben Vertrauen und Impulse für Investitionen in Modernisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit ermöglichen“, betont Susanne Kraus-Winkler, Obfrau der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der WKÖ, zum heute von Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer bei einer Regierungspressekonferenz vorgestellten Konjunkturpaket.

Die Tourismus- und Freizeitwirtschaft ist mit 94.000 Betrieben und mehr als einer halben Million Arbeitsplätzen eine der Leitsäule des Wirtschaftsstandorts Österreich. „Wer Tourismus stärkt, stärkt Regionen – und damit das ganze Land. Gerade Investitionsanreize wie die geplante Verdoppelung des Investitionsfreibetrags erleichtern es, Zukunftsprojekte rasch umzusetzen und international wettbewerbsfähig zu bleiben. Eine wichtige Voraussetzung für einen erfolgreichen Tourismus in Österreich“, so Kraus-Winkler.

Besonders hebt die Bundesspartenobfrau die Bedeutung arbeitsmarktpolitische Impulse hervor, insbesondere die Förderung der Lehrlingsausbildung und damit der so wichtigen Fachkräfte für die Zukunft. Hier ist Geschwindigkeit gefragt.

Im Zuge der erwähnten Anreize für Mehrarbeit sollte auch die überfällige Reparatur der Überstundenbegünstigung bei Durchrechnungsmodellen und beim Feiertagsarbeitsengelt erfolgen.

„Für uns ist hier auch die Energiepreisbremse sehr wichtig, da die Energiekosten auch im Tourismus zu den Hauptpreistreibern zählen.“ Gleichzeitig verweist Kraus-Winkler auf die im Regierungsprogramm vorgesehenen Maßnahmen für den Tourismus, die rasch und dringend umgesetzt werden müssen. Kraus-Winkler: „Wir haben dazu fundierte, praxisgerechte und budgetschonende Konzepte ausgearbeitet. Das betrifft insbesondere auch das Maßnahmenpaket zur Betriebsübergabe sowie unsere Vorschläge zum Bürokratieabbau.“

Jeder Euro, der in den Tourismus investiert wird, ist ein wichtiger Beitrag zur Budgetkonsolidierung. Immerhin tragen Tourismus und Freizeitwirtschaft lt. WIFO direkt 37,4 % zum gesamten österreichischen Mehrwertsteueraufkommen bei.

„Das Konjunkturpaket ist ein Auftakt, darüber hinaus braucht es weitere Schritte – etwa bei der Sicherung von Arbeitskräften und bei der Entlastung von Kosten", betont die Obfrau.

„Mit dem Paket zur Investitionsstärkung wird eine erste wichtige Weiche gestellt. Entscheidend ist nun, dass die Maßnahmen rasch und unbürokratisch wirken, damit die Betriebe in Zukunft wertschöpfungsstark für das Land arbeiten können.“, so Kraus-Winkler abschließend. (PWK339/ES)