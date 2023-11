TERMIN-AVISO: Hanke/Weinelt/Strebl: Wien Energie eröffnet neuen Servicepoint in Erdberg

Wien (OTS) - Wien Energie baut sein Kund*innenservice weiter kräftig aus und eröffnet eine neue Anlaufstelle für persönliche Beratung am Thomas-Klestil-Platz 4 in Wien Erdberg. Mit mehr Personal, kräftig ausgedehnten Beratungszeiten und dem zusätzlichen Servicepoint in Erdberg, setzt Wien Energie die angekündigte Service-Offensive weiter um.



Datum: Mittwoch, 08.11.2023

Beginn: 11.30 Uhr

Ort: Thomas-Klestil-Platz 4, 1030 Wien

Anreise mit öffentlichem Verkehr: U-Bahn-Linie U3 (Station Schlachthausgasse oder Erdberg).

Teilnehmer*innen:

Peter Hanke , Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke

, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke Peter Weinelt, design. Generaldirektor Wiener Stadtwerke

design. Generaldirektor Wiener Stadtwerke Michael Strebl, Vorsitzender der Geschäftsführung von Wien Energie

Anmeldung: Medienvertreter*innen, TV-Teams und Fotograf*innen sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter franziska.bauer-hartig@wienenergie.at wird gebeten.





Rückfragen & Kontakt:

Franziska Bauer-Hartig

Pressesprecherin Wien Energie

Telefon: 0664 884 81 304

E-Mail: franziska.bauer-hartig @ wienenergie.at