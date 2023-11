DIE.NACHT: „Willkommen Österreich“ mit Rainer Pariasek, Hans Krankl und Herbert Prohaska am 7. November in ORF 1

Anschließend: Start der 2. Staffel „DAVE“ mit David Scheid

Wien (OTS) - Diese Ausgabe von „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 7. November 2023, um 22.00 Uhr in ORF 1 wird eine Sendung für die Geschichtsbücher, denn die drei Musketiere des österreichischen Fußballs, Rainer Pariasek, Hans Krankl und Herbert Prohaska, sind erstmals zu dritt bei Stermann und Grissemann zu Gast. Der Grund: Die beiden ehemaligen Profifußballer konferieren in ihrem gemeinsamen Buch „Über das Leben“ – das von ORF-Moderator Rainer Pariasek und dem Journalisten und Autor Eric Sebach aufgezeichnet wurde – über die Heiterkeit des Seins durch alle Lebensphasen. In welcher Lebensphase sich der WÖ-Außenreporter Dave befindet, findet er auf der „Gesund & Wellness Messe“ in Tulln heraus. Anschließend um 23.00 Uhr geht „DIE.NACHT“ mit „DAVE“ weiter: Im Auftakt zur 2. Staffel hat sich Dave in Kameramann Jans Wohnung eingenistet, ein „One-Hit-Wonder“ komponiert und besucht seine Mutter im Gefängnis.

„Willkommen Österreich“ mit Stermann & Grissemann um 22.00 Uhr

Moderator Rainer Pariasek ist bereits seit mehr als 25 Jahren im ORF zu sehen. Mit Stermann und Grissemann spricht der Sportmoderator, -Kommentator und Gastgeber von „Sport am Sonntag“ über seinen Werdegang und die Höhen und Tiefen des österreichischen Fußballsports. Oft steht er an der Seite des ORF-Fußballexperten, TV-Analytikers und Jahrhundertfußballers Herbert „Schneckerl“ Prohaska vor der Kamera, der sich schließlich gemeinsam mit dem legendären Goleador und Radio-Wien-„Nachtfalken“ Hans Krankl zur Runde gesellt. In „Willkommen Österreich“ geht es neben dem gemeinsamen Herzenssport aber vor allem um das Buch „Über das Leben“, das Hans Krankl und Herbert Prohaska – nicht zuletzt Rainer Pariasek sei Dank – in einer tiefsinnigen Doppelconférence zeigt und mit einem Augenzwinkern auch den neuen Zeiten Leichtigkeit gibt.

Start der 2. Staffel: „DAVE“ um 23.00 Uhr

Nachdem Daves Wohnung von der Polizei gesperrt ist, hat er sich bei Jan eingenistet. Etwas zu sehr eingenistet, nach Jans Geschmack, denn schon nach drei Wochen versinkt Daves Zimmer in Chaos und Dreck, es riecht nach Zigaretten und das Klimagerät läuft bei offenem Fenster. Doch Dave erstickt jede Diskussion zum Thema aufräumen im Keim, denn er hat ein „One-Hit-Wonder“ komponiert und muss seine Mutter im Gefängnis besuchen.

