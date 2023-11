Für Kindergärten: neues Material „Tiere am Bauernhof verstehen“

Tierschutzwissen vom Verein Tierschutz macht Schule für die Kleinsten

Wien (OTS) - Kinder im Kindergarten können jetzt entdecken, welche tollen Tiere Hühner, Rinder, Schweine, Ziegen, Schafe und Esel sind. Das Material „Tiere am Bauernhof verstehen“ vom Verein „Tierschutz macht Schule“ vermittelt ihnen, welche Verhaltensweisen die Tiere ausleben wollen, damit sie sich wohlfühlen.

In der Geschichte öffnet der Esel Elio mit seinem Zaubertanz die Schlösser und Tore, sodass die Tiere, die immer nur im Stall sein müssen, endlich ins Freie kommen. Sie laufen in die Stadt und zeigen den Menschen, was sie zum guten Leben brauchen. Am Wimmelbild-Poster steigt zum Beispiel eine Ziege auf den Tisch, weil Ziegen das Klettern lieben. Ein Schwein liegt beim Teich im Schlamm, weil sich Schweine gerne suhlen, und ein Huhn hüpft in den Sandkasten, weil Hühner ihr Gefieder mit Sand reinigen. Die Zusehenden wissen nun, dass alle Nutztiere Bewegung im Freien brauchen. Deshalb helfen sie der Bäuerin, Auslauf und Weiden für die Tiere zu errichten.

Das Material, das auch für die Vorschule geeignet ist, enthält eine Kamishibai-Erzählgeschichte, Spielkarten, ein Wimmelbild-Poster, ein Puzzle, Steckbriefe, ein Esel-Lied, Spielideen wie das Bauen von Ausläufen und Weiden für Spielzeugtiere und vieles mehr.

„Tierschutz macht Schule“-Geschäftsführerin Mag.a Gertraud Findl betont: „Wir vermitteln den Kindern damit spielerisch Tierschutzwissen, das Spaß macht.“ Das Land Steiermark hat die Entwicklung des Materials unterstützt und es landesweit an alle Kindergärten verteilt. Alle anderen Bildungseinrichtungen in Österreich sowie Gemeinden erhalten das Material kostenlos, exklusive Versand, beim Verein „Tierschutz macht Schule“ unter: www.tierschutzmachtschule.at.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Daniela Lipka

d.lipka @ tierschutzmachtschule.at