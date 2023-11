Bezirksmuseum 2: Gedenkfeier am 8.11. beginnt später

Verlegung auf 19.30 Uhr, Info: bm1020@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Am Mittwoch, 8. November, organisieren die auf ehrenamtlicher Basis wirkenden Bezirkshistoriker*innen des Leopoldstädter Bezirksmuseums (2., Karmelitergasse 9) einen Gedenkabend. Bei der Zusammenkunft werden die Besucher*innen an die jüdischen NS-Opfer im Zuge des Novemberpogroms (9./10. November 1938) erinnert. Eigentlich sollte die Feierstunde um 18.30 Uhr anfangen. Wegen einer anderen Gedenkveranstaltung um diese Zeit im 2. Bezirk haben die Museumsleute kurzfristig den Start ihrer Gedenkfeier auf 19.30 Uhr verschoben. Das Programm (Lesung eigener Texte: Michael Schottenberg, Konzert: Ensemble „Avanim“) bleibt unverändert. Der Eintritt ist frei. Auskunft: Telefon 4000/02 127 (Leitung: Georg Friedler). Kontaktaufnahme via E-Mail: bm1020@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Novemberpogrom (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Novemberpogrom

Michael Schottenberg (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Michael_Schottenberg

Bezirksmuseum Leopoldstadt: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

