Eldorado der Fliegenfischer- Opponitz in Niederösterreich

"Erlebnis Österreich" am Sonntag, 12. November 2023, 16.30 Uhr, ORF 2

St. Pölten (OTS) - Autokennzeichen aus ganz Europa und Menschen in Wathose und Gummistiefeln, die gemütlich durch den Ort spazieren, sind in Opponitz keine Seltenheit. Das idyllische Dorf hat Charme, gerade mal 1000 Einwohner und ist europaweit bekannt. Die Einwohner haben einen Weg gefunden, der so traditionsreich wie einfallsreich ist, um ihrem Opponitz internationales Flair einzuhauchen: Der Ort an der Ybbs wurde zum europäischen Eldorado für Fliegenfischer. Ein „Österreich Bild“ aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich (Gestaltung: Veronika Regl, Kamera: Helmut Muttenthaler) gibt Einblicke in einen Ortsalltag, bei dem alle zusammen helfen, eine Leidenschaft zu leben und der Landflucht sanften Tourismus entgegensetzen.

Franz Rosenberger ist begeisterter Fliegenfischer und Mann der ersten Stunde. Der Bäckermeister des Ortes ist 1997 die treibende Kraft, um Opponitz als Fliegenfischer Dorf europaweit berühmt zu machen. Anfänglich stehen die Einwohner der Fliegenfischerei noch skeptisch gegenüber, doch der damalige Bürgermeister Erwin Forster kann der Vision eines Fliegenfischer Dorfes und damit auch der Möglichkeit von sanftem Tourismus und Umwegrentabilität etwas abgewinnen. Die Gemeinde investiert in Pachtverträge mit den Bundesforsten und mittlerweile ist die Fliegenfischerei ortsprägend und ein wesentlicher Wirtschaftszweig der Gemeinde, so der amtierende Bürgermeister Johann Lueger.

Gastronomie, Beherbergungsbetriebe oder eigene Fischzüchter, jeder kommt hier mit den Fliegenfischern in Berührung und heißt diese willkommen. Auch auf die ehemalige Kirchenwirtin Hannelore Aigner ist die Begeisterung des Fliegenfischens übergesprungen. Zum Abschalten ein paar Stunden Fliegenfischen auf die Ybbs, das eint sie mit Jonas Resch. Der Zwölfjährige beherrscht bereits die hohe Kunst der Fliegenfischerei - auch für begeisterten Nachwuchs ist gesorgt. Elegant sieht es aus, wenn sie ihre Routen werfen und die Fliegen imitieren. Der Fisch bleibt nach dem Fang ohne Widerhaken im Fluss, das Naturerlebnis steht bei Fliegenfischen im Vordergrund.

Der Film aus dem ORF Landesstudio NÖ ist ein Portrait über ein Dorf, das geprägt ist von einer gemeinsamen Leidenschaft und Tradition. Er zeigt die Verbundenheit der Ortsbewohner, thematisiert aber auch im Interview mit dem Biologen Stefan Schmutz die aktuellen Probleme wie die Erwärmung der Gewässer oder das Fischsterben und welchen Weg Opponitz hier gefunden hat.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Sofija Nastasijevic

02742/2210-23572