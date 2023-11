Auszeichnung für die Krabbelstube von Greiner

Die betriebliche Kinderbetreuungseinrichtung wurde als „Gesunde Krabbelstube“ ausgezeichnet.

Wien/Kremsmünster (OTS) - Nachhaltige Gesundheitsförderung beginnt in der Greiner Krabbelstube bereits bei den Jüngsten! Mit der erfolgreichen Umsetzung der Basiskriterien des oö. Gesundheitsprojekts „Gesunde Krabbelstube“ im Betreuungsalltag wurde der betrieblichen Krabbelstube nun erstmals Ende Oktober die begehrte Auszeichnung verliehen.

Auf Basis der Säulen „Bewegung“, „Ernährung“ sowie „Psychosoziale Gesundheit“ wird den Kindern der tägliche Zugang zu gesundheitsfördernden Maßnahmen ermöglicht. Damit werden sie bestmöglich in ihrer Entwicklung unterstützt. Die ganzheitliche Umsetzung in der Krabbelstube bietet den Kindern optimale Rahmenbedingungen, gesundheitliche Denk- und Verhaltensmuster aufzubauen.

Jederzeit mögliche Bewegung durch verschiedenste Bewegungsmöglichkeiten (drinnen bzw. draußen im weitläufigen Garten), gesunde Ernährung, vor allem aber der für Kinder dieses Alters so wichtige Bereich der psychosozialen Gesundheit sichern das „Ankommen“ der Kinder in der Krabbelstube. Sich immer Zeit zu nehmen für die individuellen Bedürfnisse ist Voraussetzung, damit das Kind und seine Eltern Vertrauen aufbauen und sich das Kind wohlfühlt.

Bei der feierlichen Verleihung in den Redoutensälen in Linz überreichte Landeshauptmann-Stellvertreterin und Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander den Preis an Petra Mühldorfer (Leiterin der Greiner Krabbelstube) und Barbara Schamberger (Obfrau des Vereins „Drehscheibe Kind“, der auch den Zweigverein „Greiner Krabbelstube“ betreibt).

„In der Krabbelstube werden Kinder unter drei Jahren betreut – es handelt sich also um die erste Fremdbetreuung und eine Zeit, die die Kleinsten maßgeblich prägt. Umso wichtiger ist es, dass sich Kinder und Betreuungspersonal in der Greiner Krabbelstube wohlfühlen. Die vielen positiven Rückmeldungen bestätigen unseren eingeschlagenen Weg“, so Barbara Schamberger, Obfrau des Vereins „Drehscheibe Kind“.

Bei der Preisverleihung vor Ort war auch Nicole Schnedt, Head of Human Resources bei der Greiner AG, und selbst Mutter eines knapp zweijährigen Sohnes, der in der Greiner Krabbelstube betreut wird. „In der Greiner Krabbelstube werden die Kinder sehr liebevoll betreut. Als Mutter bin ich sehr dankbar für diese Betreuungseinrichtung in unmittelbarer Nähe meines Arbeitsplatzes. Greiner setzt damit konkrete Maßnahmen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dass die Krabbelstube nun auch ausgezeichnet wurde, freut mich sehr“, so Nicole Schnedt, Head of Human Resources bei Greiner.

Betriebliche Kinderbetreuung seit 20 Jahren

Die Greiner Krabbelstube gibt es bereits seit 20 Jahren. Damit war sie eine der ersten betrieblichen Kinderbetreuungseinrichtungen in der Region. Gegründet wurde sie auf Initiative der Familie Greiner, in Kooperation mit dem Verein „Drehscheibe Kind“ aus Steyr. Die Krabbelstube befindet sich in der „Greiner Villa“ in Kremsmünster, in der die Familie Greiner früher selbst gewohnt hat. Insgesamt gibt es 20 Betreuungsplätze, die neben den Kindern von Greiner Mitarbeiter:innen auch Kindern aus der Gemeinde Kremsmünster zur Verfügung stehen. Seit Eröffnung der Krabbelstube wurden etwa 320 Kinder von Greiner-Mitarbeiter:innen betreut. Zusätzlich bietet Greiner in Zusammenarbeit mit der Caritas Ferienbetreuung für Kinder von drei bis zehn Jahren an.

Über Greiner

Greiner mit Sitz in Kremsmünster (Österreich) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Kunststoff- und Schaumstofflösungen. Mit den drei operativen Sparten Greiner Packaging, NEVEON und Greiner Bio-One ist das Unternehmen in verschiedensten Industriesektoren zu Hause. 1868 gegründet zählt die Unternehmensgruppe heute zu den führenden Schaumstoffproduzenten und Kunststoffverarbeitern für die Verpackungs-, Möbel-, Sport- und Automobilindustrie, für die Medizintechnik und den Pharmabereich. Greiner erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 2,33 Milliarden Euro und beschäftigte über 11.600 Mitarbeiter:innen an 120 Standorten in 34 Ländern. Der Vorstand besteht aus CEO Axel Kühner (Vorstandsvorsitzender), CFO Hannes Moser (Finanzvorstand) und COO Manfred Stanek (Vorstandsmitglied). www.greiner.com

