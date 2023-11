Bezirksmuseum 21: Musik-Abend „Actual Presence VII“

Wien (OTS/RK) - Kompositionen von Debussy, Ravel, Bartok und Urban stehen beim nächsten Konzert der exquisiten Kammermusik-Reihe „Transdanube 2023“ auf dem Programm: Am Samstag, 11. November, fängt um 18.00 Uhr ein Abend mit den erstklassigen Interpreten Wolfgang Klinser (Klarinette), Maximilian Bratt (Violine) plus Gregor Urban (Klavier) an. Die Veranstaltung findet im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33) statt und hat den Titel „Actual Presence VII“. Der Kartenpreis beträgt 15 Euro (einheitliche „Eintrittsspende“). Studierende bezahlen für den Ohrenschmaus nur 10 Euro. Auskünfte und Reservierungen per E-Mail: musik.urban@drei.at.

Informationen über das Bezirksmuseum Floridsdorf (Öffnungszeit, Bezirksgeschichte-Schau, Sonder-Ausstellungen, Kultur-Termine, u.a.) holen Interessierte beim ehrenamtlich agierenden Leiter, Ferdinand Lesmeister, ein: Telefon 0664/55 66 973. Anfragen an den Museumsdirektor via E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Klarinettist Wolfgang Klinser (Music Austria): https://db.musicaustria.at/node/205232

Geiger Maximilian Bratt: https://maximilianbratt.com/de/

Pianist Gregor Urban (MUK): https://muk.ac.at/studienangebot/lehrende/details/gregor-urban.html

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Termine im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

