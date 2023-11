Die „Soko Donau“ nimmt am 7. November die „Letzte Ausfahrt Hoffnung“

Dacapo-Fall wird für die „Soko Kitzbühel“ in ORF 1 zudem zur Herzensangelegenheit

Wien (OTS) - Zwei Kinder und deren Vater verschwunden, die Großmutter tot – die „Soko Donau“ steht am Dienstag, dem 7. November 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 vor einem Rätsel und steuert auf die „Letzte Ausfahrt Hoffnung“ zu. Haben die Trennung von der Mutter und deren Pläne mit ihrem neuen Freund den Vater der Kinder und Sohn des Opfers zum Äußersten gebracht? Bei der „Soko Kitzbühel“ dreht sich um 21.05 Uhr alles um Herzensangelegenheiten, wenn sie in einem Dacapo-Fall auf Spurensuche geht: Nicht nur, dass Nina Pokorny in Sachen Liebe eine überraschende Ankündigung erwartet – außerdem gilt es für sie, Jakob Seeböck, Ferry Öllinger und Veronika Polly, Ermittlungen um einen „Herztod“ aufzunehmen.

„Soko Donau – Letzte Ausfahrt Hoffnung“ (Dienstag, 7. November, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Andreas Kiendl, Martin Gruber, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel und Helmut Bohatsch sowie Corinna Pumm, Clemens Berndorff, Jan Hartmann, Harry Lampl, Christina Kiesler, Konstantin Krachler und Iva Höpperger in Episodenrollen; Regie: Olaf Kreinsen

Martha Haller wird tot in ihrem Haus aufgefunden. Ihr Sohn Dominic (Clemens Berndorff), der seit der Trennung von Frau Daniela (Corinna Pumm) bei ihr wohnt, und seine Kinder Hanna (Iva Höpperger) und Jannis (Konstantin Krachler) sind wie vom Erdboden verschluckt. Daniela wollte mit ihrem neuen Freund wegziehen. Hat das Dominik zu einem perfiden Plan getrieben? Aber würde er seine Mutter umbringen, um die Kinder zu entführen? Oder steckt etwas ganz anderes hinter dem Verschwinden der beiden?

„Soko Donau“ ist eine Produktion von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, dem Land Niederösterreich sowie von Cinestyria Filmcommission and Fonds und Film Commission Graz.

„Soko Kitzbühel – Herztod“ (Dienstag, 7. November, 21.05 Uhr, ORF 1) Mit u. a. Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Veronika Polly, Andrea L'Arronge und Heinz Marecek sowie Paul Matic in einer Episodenrolle; Regie: Martin Kinkel

Dr. Stefanie Löcker (Veronika Polly) findet ihre Freundin Ulla Haushamer tot in deren Wohnung. Ulla hatte schon seit ihrer Kindheit Herzprobleme, und alles deutet auf einen natürlichen Tod hin. Steffi lässt der Tod ihrer Freundin aber keine Ruhe, sie glaubt an Fremdverschulden. Während Ullas Schwester Gitti (Konstanze Dutzi) und deren Mann Karli (Wolfram Rupperti) den Besitz der Toten auflösen, beginnt das „Soko“-Team in Ullas Umfeld zu ermitteln. Erst kürzlich stiegen ihr nämlich einige Männer via Dating-Apps zu. Unterdessen beschäftigt Nina auch privat das Thema Liebe, nachdem Patrick (Martin Niedermair) ihr eine überraschende Ankündigung macht.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

Auf Flimmit (flimmit.at) kann die Folge „Letzte Ausfahrt Hoffnung“ sowie die komplette 17. Staffel von „Soko Donau“ schon jetzt gestreamt werden.

