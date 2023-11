Junge Volkspartei auf zukunftsreicher Bundeskonferenz

250 Mitglieder der JVP arbeiteten an neuen Forderungen und Inhalten

Krems/Wien (OTS) - Die Bundeskonferenz der Jungen Volkspartei tagte am Wochenende unter dem Motto „zukunftsreich“. Schwerpunkt war die Ausarbeitung eines neuen Forderungspapieres, das 2024 am Bundestag beschlossen werden soll. Die Veranstaltung im niederösterreichischen Krems ist bewusst auf den 45. Jahrestag der Abstimmung über das Atomkraftwerk Zwentendorf gefallen.

„Als JVP haben wir als größte politische Jugendorganisation seit jeher Zukunft gestaltet – egal ob Zwentendorf, EU-Beitritt, Pensionsreform oder durch die Aufwertung des Zivildienstes. Am Wochenende bearbeiteten wir die Frage, was es braucht, damit Österreich auch in den kommenden Jahren zukunftsreich ist! Eines ist klar: Die aktuellen Herausforderungen brauchen eine mutige Junge Volkspartei“, so JVP-Bundesobfrau und Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm.

Die Bundeskonferenz der Jungen ÖVP in Krems ist ein Forum für die Ausarbeitung des künftigen Leitantrages der Jungen Volkspartei. Zu den Ehrengästen zählten unter anderem Klubobmann August Wöginger, Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Generalsekretär Abg. z. NR Christian Stocker. Die Junge Volkspartei hatte 1978 die Volksabstimmung gegen das Atomkraftwerk Zwentendorf maßgeblich vorangetrieben.

Rückfragen & Kontakt:

Moritz Arbeiter

Presse

moritz.arbeiter @ junge.oevp.at

+43 1 401 26 444