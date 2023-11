AVISO Pressekonferenz: So wird Rindfleisch in Österreich wirklich produziert

Land schafft Leben lädt zur Pressekonferenz am 14. November 2023 um 10:30 Uhr im APA Pressezentrum

Wien (OTS) - Wie möchten wir in Österreich unser Rindfleisch haben – im Supermarkt und im Restaurant? Und deckt sich die Produktionsweise, die dafür notwendig ist, mit den Vorstellungen der Konsument*innen in Hinblick auf Tierwohl, Nachhaltigkeit und Co.?



Wir laden Sie herzlich ein, mit uns gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen der österreichischen Rindfleischproduktion zu werfen, vom Stall bis auf den Teller – und zwar bei unserer Pressekonferenz am 14. November 2023 um 10:30 im APA-Pressezentrum.



Das Vorstands-Duo von Land schafft Leben, Maria Fanninger und Hannes Royer, wird ausgewählte Ergebnisse der 24. Lebensmittelrecherche des Vereins präsentieren und im Anschluss für Fragen zur Verfügung stehen.

Pressekonferenz: So wird Rindfleisch in Österreich wirklich produziert

Datum: 14.11.2023, 10:30 - 11:45 Uhr

Ort: APA - Austria Presse Agentur

Laimgrubengasse 10, 1060 Wien, Österreich

Url: https://events.streaming.at/landschafftleben-20231114

Rückfragen & Kontakt:

Carmen Brüggler, Kommunikation

Land schafft Leben

8970 Schladming | 1010 Wien

T: 01 89 06 458

presse @ landschafftleben.at