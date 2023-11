FPÖ – Krauss: Gewalt, Sittenwächter und Co. bestimmen den Wiener Schulalltag

Neos-Wiederkehr ist ein Totalversager – FPÖ fordert Senkung der Strafmündigkeit auf 12 Jahre

Wien (OTS) - Der Bildungssprecher der Wiener FPÖ, Klubobmann Maximilian Krauss, zeigt sich schockiert über die aktuellen Gewaltberichte in Wiener Schulen und Kindergärten. „In den Wiener Pflichtschulen stehen physische und psychische Gewalt durch islamische Sittenwächter an der Tagesordnung, Wenn in Schulen und Kindergärten der radikale Islamismus Oberhand gewinnt, dann ist das eine gefährliche Entwicklung. SPÖ-Bürgermeister Ludwig hat mit seiner Massenzuwanderungspolitik diese Probleme maßgeblich verursacht und der völlig unfähige und untätige Neos-Stadtrat Wiederkehr hat mit seinen Pseudo-Präventionsmaßnahmen völlig versagt“, so Krauss.

Krauss fordert die Senkung der Strafmündigkeit von 14 auf 12 Jahre. „Es gibt keinen Grund Verbrecher vor einer Strafe zu bewahren, nur weil diese das 14. Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Die Kriminalität von ausländischen Jugendbanden ist in Wien ein täglich wachsendes Problem und es braucht eine Rechtsgrundlage, um diesem Problem habhaft zu werde“, bekräftigt der Wiener FPÖ-Bildungssprecher.

