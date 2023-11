Erfolgsgeschichte pro Konsument: AK Niederösterreich und Land NÖ verlängern erfolgreiche Zusammenarbeit

14.000 Beratungen im Vorjahr durchgeführt/Top-Themen: Wohnen, Energie, Banken und Finanzierungsfragen

St. Pölten (OTS) - Wohnen & Mieten, Energie und Finanzierung – das waren die vorherrschenden Themen, mit denen der Verein pro Konsument im Jahr 2022 und auch im bisherigen Jahr 2023 befasst war. Seit dem Jahr 2002 garantiert der Verein, eine Kooperation zwischen der AK Niederösterreich und dem Land Niederösterreich, kompetente Beratung und Hilfestellung in Konsumentenschutzfragen – und zwar für alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Mag. Susanne Rosenkranz, Landesrätin für Konsumentenschutz, AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser und AK Niederösterreich-Direktorin Mag. Bettina Heise, Obfrau von pro Konsument, ziehen Bilanz und verlängern die erfolgreiche Zusammenarbeit um ein weiteres Jahr.

Obwohl bereits vor über 20 Jahren gegründet, ist die Arbeit des Vereins pro Konsument heute wichtiger denn je. Denn Inflation, Preissteigerungen bei Mieten und Energie und Finanzierungsfragen machen der Bevölkerung Niederösterreichs schwer zu schaffen. Während im Jahr 2022 noch 6.215 Anfragen auf diese drei Bereiche entfielen, waren es in den ersten drei Quartalen 2023 bereits fast 7.500. Insgesamt wurden 2022 mehr als 14.000 Beratungen gezählt. Konsumentenschutz-Landesrätin Mag. Susanne Rosenkranz lobt daher besonders die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Flut an Anfragen bewältigt und unzähligen Betroffenen in Notlagen geholfen haben: „Durch die enge Zusammenarbeit von Land NÖ und AK Niederösterreich können sich die Menschen in unserem Bundesland darauf verlassen: Ihnen steht in allen Konsumentenschutzfragen ein kompetenter Ansprechpartner zur Seite.“

„Die Arbeiterkammer Niederösterreich ist die Nummer 1 im Konsumentenschutz in Niederösterreich, besonders auch aufgrund der erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich. Sie ist die erste Anlaufstelle für alle, die in Konsumentenschutzfragen Rat und Hilfe benötigen“, bekräftigt auch AK Niederösterreich-Präsident Markus Wieser. Die stark gestiegene Anzahl von Anfragen im Jahr 2023 macht besonders deutlich – die Arbeit der AK ist in Krisenzeiten nötiger denn je.

Die wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen zwei Jahre und die damit verbundenen Probleme vieler Menschen stellten auch Anforderungen an die AK Niederösterreich: „In turbulenten Zeiten wie diesen gilt es stets rasch zu reagieren, um das Beratungsangebot laufend an die Bedürfnisse der Menschen wie auch an die gesetzlichen Rahmenbedingungen anzupassen – und auch neue Services einzuführen, um zielgerichtet helfen zu können“, sagt Mag. Bettina Heise, AK Niederösterreich-Direktorin und Obfrau des Vereins.

Neben den gestiegenen Lebensmittelpreisen waren die Topthemen der Beratungen von pro Konsument Wohnen, Energie, Bank- und Finanzierungsfragen. Stark zunehmend sind Fragen rund um das Thema Cybercrime.

Anlaufstelle für alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher

Alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher erhalten über den Verein pro Konsument folgende Leistungen unentgeltlich:

» Telefonische Beratung

» Persönliche Beratung nach Terminvereinbarung

» Schriftliche Intervention beim Verhandlungsgegner

» Aktuelles Informationsmaterial & Broschüren



