Lesung „KRIPO Penzing“ am 9.11. im Bezirksmuseum 14

Wien (OTS/RK) - Der pensionierte Kriminalist Johann Veith übte leitende Funktionen bei der Polizei aus, unter anderem als Chef der Kriminalabteilung Wien-Penzing. In seiner zweiten Publikation „Funkstelle! KRIPO Penzing übernimmt!“ hat der verdiente Gesetzeshüter wieder vielfältige Geschehnisse im Polizeidienst festgehalten. Am Donnerstag, 9. November, ist Johann Veith im Bezirksmuseum Penzing (14., Penzinger Straße 59) zu Gast und trägt ab 18.30 Uhr Anekdoten und Geschichten aus dem Buch vor. Der Eintritt ist gratis. Mehr Informationen über den Rezitationsabend per E-Mail: bm1140@bezirksmuseum.at.

Johann Veiths Erinnerungen an wahrhaft ereignisreiche Jahre wurden vom „Verlagshaus Hernals“ veröffentlicht. Der zweite Band „Funkstelle! KRIPO Penzing übernimmt!“ (210 Seiten, ISBN: 978-3-903442-37-5) kostet 22,90 Euro. Genauso interessant ist das erste Werk „Die Fragen stellen wir!“ (240 Seiten, ISBN: 978-3-902975-80-5, Preis: 19,90 Euro.). Auskünfte via E-Mail: office@verlagshaus-hernals.at.

Detaillierte Angaben über das Museum (Öffnungsstunden, Dauer-Dokumentation, aktuelle Sonder-Ausstellungen, u.v.a.) sind im Internet nachlesbar: www.bezirksmuseum.at.

