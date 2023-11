simpliTV – Viel Fernsehen für wenig Geld

Wien (OTS) - Ob über Streaming, Antenne oder SAT – simpliTV bietet einen unkomplizierten Zugang zu Fernsehen in höchster Qualität, unabhängig von der Empfangsart. Nun überrascht der Spezialist für TV-Unterhaltung Fernseh-Begeisterte mit einem neuen Preisangebot: Im Rahmen der bevorstehenden Herbst- und Winteraktion bietet simpliTV sein umfangreiches Produktpaket simpli more mit über 100 TV-Sendern um nur € 6,90 pro Monat (statt € 12,90 pro Monat) ohne Bindung und ohne Freischaltentgelt für alle Empfangswege an.

Wien, 6. November 2023 – simpliTV freut sich, eine aufregende neue Aktion anzukündigen, die das Fernseherlebnis für Menschen in Österreich noch einfacher und günstiger machen wird: Ab sofort können Kunden das volle Fernseherlebnis mit simpli more für unschlagbare € 6,90 im Monat für die ersten 12 Monate genießen, und das ganz ohne Bindung!

Fernsehen war noch nie so einfach, unabhängig davon, wo man sich befindet oder auf welche Weise man fernsehen möchte. Egal ob Streamen, Antenne oder SAT, simpliTV bietet eine unübertroffene Vielfalt an Möglichkeiten, um die eigenen Lieblingsprogramme zu erleben. Diese neue Aktion unterstreicht das Engagement, Fernsehen so bequem und zugänglich wie möglich zu gestalten.

Die Highlights der simpliTV-Aktion:

Preisrevolution: Für nur € 6,90 pro Monat für die ersten 12 Monate (danach € 12,90 pro Monat) erhalten Kunden vollen Zugang zu über 100 Sendern. Keine versteckten Gebühren, keine langfristige Bindung.

Über 100 Sender in bester Qualität, davon 60 in HD, inkl. ORF, ATV, ServusTV, ProSieben, RTL und viele weitere.

Vielfalt ohne Kompromisse: Egal, ob Kunden Live-TV, Aufnahmen, Streaming, oder zeitversetztes Fernsehen bevorzugen, simpliTV bietet eine Fülle an Möglichkeiten, damit man sich das Fernseherlebnis nach seinen eigenen Wünschen gestalten kann.

Fernsehen ohne Grenzen: Mit simpliTV kann man das Fernsehprogramm überall genießen – zu Hause, unterwegs oder im Ausland. Egal ob über den Fernseher, das Tablet oder über das Handy, die Dienste von simpliTV sind so flexibel, wie die simpliTV Kunden selbst.

Einfache Installation: Die Einrichtung von simpliTV ist kinderleicht und erfordert keine komplizierten Installationen.

Keine Vertragsbindung: Mit simpliTV haben Kunden die Freiheit zu entscheiden, wie lange sie unser Angebot nutzen möchten. Es gibt keine lästigen Vertragsbindungen, sodass man immer die volle Kontrolle über das eigene Fernseherlebnis hat.

"So günstig war volles HD-Vergnügen mit über 100 Sendern noch nie! Mit dieser Aktion möchten wir das Fernsehen für unsere Kunden so einfach und erschwinglich wie möglich machen. Wir wissen, dass in Zeiten von hoher Inflation und Preissensibilität, Flexibilität und Vielfalt wichtig sind, deshalb haben wir diese Aktion ohne Bindung ins Leben gerufen, damit unsere Kunden die volle Kontrolle über ihr Fernseherlebnis haben", sagt Philipp Dainese, Geschäftsführer simpliTV.

Umfangreiche Werbung auf allen Kanälen

simpliTV wird über das attraktive Preisangebot unter dem Motto „Viel Fernsehen für wenig Geld“ auf allen klassischen und digitalen Werbe- und Kommunikationskanälen intensiv informieren. Dabei werden Plakate und Printinserate genauso zum Einsatz kommen wie TV-Spots und zielgruppengenaue Online- und Social Media–Maßnahmen.

Über simpliTV

simpliTV ist der Spezialist für TV-Unterhaltung in Österreich und bietet seit 2013 für jeden das richtige Fernsehen – egal ob über Antenne, SAT oder Streaming. Die Produkte ermöglichen einen unkomplizierten Zugang zu Fernsehen, Entertainment und Information. Dank integriertem Streaming ist simpliTV nicht nur am TV-Gerät, sondern auch mobil über Smartphone, Tablet oder Laptop ohne Zusatzkosten empfangbar. simpliTV ist die Marke, unter der die simpli services GmbH & Co KG (simpli services) ein breites Angebot an TV-Produkten vermarktet. simpli services ist ein Unternehmen der ORS-Gruppe.

Für weitere Informationen: www.simpliTV.at

Über die ORS Group

Die ORS garantiert Content-Anbietern die Übertragung von Audio- bzw. audiovisuellen Angeboten via Terrestrik, Satellit und Kabel sowie IP Services und Streaming Lösungen. Unter der Marke „simpliTV“ betreibt die ORS comm selbst eine TV-Plattform, die preisbewussten TV-Konsumenten via Antenne, SAT und Streaming zur Verfügung steht.

Für weitere Informationen: www.ors.at

Rückfragen & Kontakt:

Michael Weber

simpliTV

Mobil: +43 664 627 89 06

E-Mail: michael.weber @ ors.at

Web: www.simpliTV.at