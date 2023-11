Dienstag, 7.11.: Tierschutzminister Rauch besucht Tierschutzhof PFOTENHILFE

Übergabe der PFOTENHILFE-Petition für Verbot des Beißtrainings mit Hunden / Minister füttert von ihm gerettetes Lamm Chili mit Flascherl

Lochen (OTS) - Für morgen Dienstag, 7.11.2023, 17.45h bis 18.15h hat Tierschutzminister Johannes Rauch seinen Besuch am Tierschutzhof PFOTENHILFE angekündigt! Er folgt damit der PFOTENHILFE-Einladung, die PFOTENHILFE-Petition für ein Verbot des Beißtrainings mit Hunden persönlich entgegenzunehmen. Diese wurde gestartet, nachdem die PFOTENHILFE zugespielte Fotos veröffentlichte, die zeigen, dass die Hunde, die in Naarn am 2. Oktober eine Joggerin getötet hatten, gezielt darauf abgerichtet wurden, Menschen zu beißen.

Zudem wird es ein Fotoshooting mit "Rücksitzlamm" Chili geben, dem der Tierschutzminister kürzlich das Leben gerettet hat, nachdem es zunächst zurück nach Kroatien abgeschoben werden hätte sollen und - weil Kroatien die Einreise verweigert hatte - sogar eine behördliche Tötungsanordnung im Raum stand. Johannes Rauch darf Chili sogar selbst mit dem Flascherl füttern und sie kann sich persönlich bei ihrem Lebensretter bedanken. Bereits kurz nachdem er ihr das Leben schenkte, hatte sich der Tierschutzminister für die Pflege von Chili durch die PFOTENHILFE auf Social Media bedankt und ihr alles Gute gewünscht.



Wir ersuchen Journalisten, Fotografen und Kamerateams um Anmeldung bis Dienstag 12h



Weiteres Foto von Chili mit "Ersatzmama" Jürgen Stadler (Credit: AmazingPaws - Lisa Breckner) zum Download unter

https://collect.wetransfer.com/board/shz92y8su82tsrq3p20231102093711?token=d7d9ed28-0a27-4fee-ab7f-ebb85bb33388





