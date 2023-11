Hammer/Weratschnig: Happy Birthday Grünpfeile!

Grüne bilanzieren nach einem Jahr Straßenverkehrsordnungs-Novelle

Wien (OTS) - „Die Grüne Regierungsbeteiligung markiert die Trendwende in der Mobilität: Neben Förderungen des Bundes in Millionenhöhe für Städte und Kommunen zum Umbau der Infrastruktur brachte die neue Straßenverkehrsordnung mehr Rechte für Fahrradfahrer:innen und Fußgänger:innen sowie mehr Fahrkomfort”, sagt Lukas Hammer, Sprecher für aktive Mobilität der Grünen, ein Jahr nach Einführung der neuen Regeln im Straßenverkehr.



Mit den sogenannten Grünpfeilen erlaubt die Straßenverkehrsordnung Fahrradfahrer:innen seit dem 01.10.2022, an dafür beschilderten Kreuzungen auch bei “Rot” abzubiegen. “Mit den Grünpfeilen wird das Fahrradfahren nicht nur flexibler und komfortabler, sondern man kommt auch schneller an sein Ziel”, erklärt Hammer. Mittlerweile gibt es österreichweit knapp 400 Grünpfeile.



"Die Radlobby und engagierte Radfahrer:innen haben sich in den letzten Jahren vehement für Grünpfeile eingesetzt. Mit der Umsetzung der letzten StVO-Novelle wurden sie eingeführt und die Ergebnisse können sich mehr als sehen lassen: Allen Unkenrufen zum Trotz funktioniert der Grünpfeil. Viel zu lange wurde im Verkehr vor allem für Autofahrer:innen geplant. Wir haben nun die Grüne Welle für Fußgänger:innen und Fahrradfahrer:innen gestartet“, sagt Hermann Weratschnig, Verkehrssprecher der Grünen.



"Der Grüne Verkehr der Zukunft berücksichtigt Fahrradfahrer:innen und Fußgänger:innen gegenüber Autofahrer:innen gleichermaßen. Etwaige Erkenntnisse aus der Evaluation der neuen StVO müssen in eine grüne, zukunftsfitte Verkehrsplanung einfließen“, sagen Hammer und Weratschnig.



