Egmont Ehapa Media bringt American Football-Stars nach Entenhausen (FOTO)

Berlin (ots) - Während die NFL-Players Association in dieser Woche für zwei Spiele in Frankfurt zu Gast ist, hält das Micky Maus-Magazin von Egmont Ehapa Media eine sportliche Überraschung für alle Football-Fans bereit. In Ausgabe 24/2023 vom 10. November 2023 werden einige Top-Stars der NFL in einer einzigartigen Zusammenarbeit in die Comic-Welt von Entenhausen eintauchen.

In einem exklusiven Comic versetzen fünf "duckifizierte" American Football-Stars Donald Duck und ganz Entenhausen ins American Football-Fieber. Neben Superstar Patrick Mahomes sind die Top-Spieler Travis Kelce, Mac Jones, Matthew Judon und David Andrews in einem Comicabenteuer zu finden. Dieses besondere Highlight, welches in Partnerschaft mit der NFLPA (National Football League Players Association) entstanden ist, wird sowohl die Fans des

Micky Maus-Magazins als auch alle, die American Football lieben, begeistern.

"Wir freuen uns riesig über diese einzigartige Zusammenarbeit zwischen dem Micky Maus-Magazin und den American Football-Stars.", sagt Jörg Risken, Publishing Director Magazines von Egmont Ehapa Media. "Durch unsere Beziehungen zur NFLPA und die Einbindung der NFL-Stars in unsere beliebten Comics aus Entenhausen ist ein unterhaltsames und spannendes Leseerlebnis für Kinder und erwachsene Comic-Fans entstanden."

"Die NFL Players Association ist über die Zusammenarbeit mit dem Micky Maus-Team begeistert. Durch die Integration von NFL-Stars in die fantasievolle Welt von Entenhausen wollen wir noch stärkere Verbindungen zwischen den Spielern und ihren jungen Fans schaffen. Das liegt uns sehr am Herzen und wir wollen damit zeigen, dass die Sportler neben ihren Fähigkeiten auf dem Spielfeld auch ihre gemeinsamen Interessen mit den Kindern teilen, für die sie große Vorbilder sind", sagt Terése Whitehead, Vice President of Consumer Products and Strategy, NFL Players Inc., dem Marketing- und Lizenzgeschäftsbereich der NFLPA.

Das Micky Maus-Magazin ist seit Jahrzehnten ein Marktführer im Bereich der Kinderunterhaltung. Die Einbindung von NFL-Spielern in die Entenhausen-Welt ist ein weiterer Schritt, um die Leser mit aktuellen und relevanten Themen zu begeistern.

Der Comic-Spaß mit den Stars der NFL im Micky Maus-Magazin Nr. 24 (EUR 4,99) ist ab 10.11.2023 im Handel sowie auf www.egmont-shop.de erhältlich. In der Folgeausgabe Nr. 25 findet das American Football-Fieber eine Fortsetzung. Dann ist der deutsche NFL-Spieler Marcel Dabo als duckifizierter Gast in einem exklusiven Comicabenteuer aus Entenhausen eingebunden.

