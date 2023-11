BMKÖS/Mayer: Neuer Residency-Schwerpunkt für die bildende Kunst

BMKÖS startet neue Online-Plattform AWAY und Residencies in Ghana und Südkorea.

Wien (OTS) - Das BMKÖS setzt weitere Maßnahmen für internationale Mobilität, Kooperationen und Sichtbarkeit österreichischer Künstler:innen. Einen Überblick über das Auslandsatelierprogramm des Bundes bietet die neue Website www.away.co.at mit umfassenden Informationen über Incoming- und Outgoing-Angebote in Österreich und Präsentations- und Vernetzungsmöglichkeiten für bildende Künstler:innen. Darüber hinaus richtete das BMKÖS neue Auslandsateliers in Accra und Seoul ein und schafft damit ab 2024 erstmals Aufenthaltsmöglichkeiten in Ghana und Südkorea.

„Kunst und Kultur leben von Inspiration, von einem steten Austausch über Landesgrenzen hinweg. Die Mobilitätsangebote des BMKÖS ermöglichen den Stipendiat:innen einerseits einen finanziellen Rahmen, andererseits bieten die Aufenthalte in den Auslandsateliers die Möglichkeit, sich auf internationaler Ebene kulturell auszutauschen, Netzwerke zu erweitern und künstlerische Karrieren weiterzuentwickeln. Ein Ortswechsel wird oft auch zu einem Perspektivenwechsel und kann damit für das künstlerische Arbeiten zu einem wichtigen kreativen Impulsgeber werden“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer.

Die Website www.away.co.at wurde erstmals 2016 ins Leben gerufen. Mit dem aktuellen Relaunch wird das Informationsangebot deutlich ausgeweitet und noch benutzerfreundlicher gestaltet. Die aktuellen Residencies erhalten vermehrt Sichtbarkeit, es wird organisatorische Hilfe bereitgestellt und die mehr als 40-jährige Programmgeschichte der Bundesateliers im Ausland dokumentiert. Eine verfeinerte, zielgerichtete Suche mittels verschiedener Kriterien, wie beispielsweise „familienfreundlich“, ermöglicht die Auswahl eines passenden Angebots.

Künstler: innen, die sich mittels Auslandsatelierprogramms des Bundes in einem der auf der ganzen Welt etablierten Ateliers aufhalten, können über Instagram oder in Form von „diaries“ Einblicke in ihren Alltag im Ausland gewähren und ihre Erfahrungen weitergeben. Erweitert wird diese Kategorie durch Insta-Live Talks mit virtuellen Open Studios direkt aus dem Ausland. Aktuelle Residencies öffnen ihre Studios in Live Sessions (via Instagram-Live) und teilen ihre Erfahrungen.

Derzeit bietet das BMKÖS in 9 Städten (Helsinki, Istanbul, London, New York, Paris, Shanghai, Tel Aviv, Tokio und Vilnius) insgesamt 12 Auslandsateliers für bildende Kunst, künstlerische Fotografie und Medienkunst die im Rahmen von mehrmonatigen Stipendien an Künstler:innen vergeben werden. Zusätzlich vergibt das BMKÖS jährlich 10 FREE AWAY Stipendien für einen frei zu wählenden und selbständig zu organisierenden Auslandsaufenthalt. Die Auslandsateliers und Auslandsstipendien finanziert das BMKÖS mit rund 595.000 Euro.

Neue Standorte Accra und Seoul

Ab 2024 erfährt das Angebot eine Erweiterung durch die beiden neuen Standorte Accra in Ghana und Seoul in Südkorea. Bewerbungen sind ab sofort über die Website des BMKÖS möglich.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

Mag. Ina Gayed, MA

Pressesprecherin der Staatssekretärin für Kunst und Kultur

+4366478028677

ina.gayed @ bmkoes.gv.at

www.bmkoes.gv.at