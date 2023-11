Einladung Online-Pressekonferenz: Förderung für umfassende Sanierung im Bundesländervergleich

GLOBAL 2000 zeigt einen Weg durch das Förderungslabyrinth

Wien (OTS) - In Österreich wird die thermische Sanierung und der Heizkesseltausch sowohl über eine Bundesförderung als auch über Landesförderungen unterstützt. Wie viel man für ein Vorhaben bekommt, erfährt man meist aber erst hinterher, weil die Förderbedingungen sehr unterschiedlich sind. Kaum jemand blickt durch den Förderdschungel durch, was den Anreiz für die thermisch-energetische Sanierung verringert. Um eine bessere Übersicht zu gewinnen, hat GLOBAL 2000 die Förderungen in Bund und Ländern analysiert und zeigt anhand eines typischen Beispielprojekts, wie viel man sich derzeit in jedem einzelnen Bundesland abholen kann, wenn man Bundes- und Landesförderungen kombiniert und eine umfassende thermisch-energetische Sanierung in Angriff nimmt.



Im Rahmen der Online-PK werden die Ergebnisse vorgestellt.



Gesprächspartner: Johannes Wahlmüller, Klima- und Energieexperte GLOBAL 2000.



Wann und Wo:

07. November 2023 um 09:00

Online via Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87664692437?pwd=TmFZL3VWQmhWeEdDRHRlKzNibllHUT09



Anmeldung unter: presse @ global2000.at



