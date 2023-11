Modernes Wohnen unter schrägen Dächern

Neubau Wohnhausanlage mit spezieller Dachkonstruktion und Sonderlösung für das Dachgeschoß von FAKRO

Ernstbrunn (OTS) - In Brunn/Gebirge hat die gemeinnützige Genossenschaft Neue Heimat Gewog mit g.o.y.a. Architekten eine moderne Wohnhausanlage mit einer speziellen Dachkonstruktion errichtet. Dachfensterhersteller FAKRO holt mit einer Sonderlösung für das Dachgeschoß viel Tageslicht in die Innenräume.

Am südlichen Stadtrand von Wien im Bezirk Mödling befindet sich die Gemeinde Brunn/Gebirge mit einem interessanten Kontrast von historischer und moderner Architektur. Fußläufig von der Schnellbahnstation, die direkte und schnelle Verbindung zur Bundeshauptstadt, führt eine Straße mit Einfamilienhäusern zur neu gebauten Wohnhausanlage der gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft Neue Heimat Gewog. Auf dem über 10.000 m2 großen Areal sind in vier Bauteilen insgesamt 144 geförderte Mietwohnungen geplant. Von den zwei gebauten Häusern mit 67 Wohnungen wird der erste Bauteil im Herbst/Winter 2023 fertiggestellt.

Dachschräge über zwei Geschoße

Die Wohnhausanlage von g.o.y.a. Architekten ist im Rahmen eines geladenen Architekturwettbewerbes aus dem Jahr 2019 als Siegerprojekt hervorgegangen. Der Neubau überzeugt als Niedrigenergiehaus durch eine kompakte Bauweise mit einer hohen Anzahl an zweiseitig belichteten Eckwohnungen. Die Baukörper sind versetzt angeordnet und ergeben ein differenziertes Angebot an Freiräumen, Spielplätzen sowie privaten und öffentlichen Grünflächen. Die daraus entstandene Kleinteiligkeit passt sich an die ländliche Umgebung an.

Die Gebäudefront ergibt ein stimmiges Bild aus moderner Architektur mit großen Fensterflächen sowie Balkonen, Loggien, Terrassen und Eigengärten. Das auffälligste Element der Gebäudehülle sind die steil geneigten Mansardendächer, die über zwei Geschoße reichen. Mit ihrer steilen Neigung und den hohen Dachfenstern schaffen sie eine Verbindung zu den benachbarten Einfamilienhäusern. „ Durch das Einschieben von dachähnlichen Schrägflächen konnten wir die vorgegebene Gebäudehöhe einhalten und einen menschlichen Maßstab sowie eine differenzierte Silhouette erschaffen “, so Architekt DI Roman Drbusek von g.o.y.a. Architekten.

Sonderlösung für das Dachgeschoß

Und hier kommt der Dachfensterhersteller FAKRO ins Spiel, denn aufgrund dieses Schrägdaches war eine spezielle Dachfensterkonstruktion notwendig. Markus Mertens, Außendienstmitarbeiter bei FAKRO Österreich, hat mit dem FAKRO Produktmanager, dem Bauherrn und dem Architekten eine Sonderlösung erarbeitet, die die Ansprüche aller Beteiligten erfüllt.

Ing. Harald Posch, Projektleiter für Neubauten bei der gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft Neue Heimat Gewog: „ Die Wohnhausanlage am Rennweg in Brunn/Gebirge ist unser erstes mit FAKRO Österreich umgesetztes Projekt. Der persönliche Kontakt und das Gefühl, dass man sich bei der Planung, beim Bau und bei der Nachbetreuung kümmert, sind aus meiner Sicht besonders wichtig für eine gelungene Zusammenarbeit. “ Die große Auswahl an RAL-Farben für Dachfenster und Verschattungen, die zur Gebäudehülle passen, haben auch den Architekten überzeugt.

Fachgerechter Einbau der Dachfenster

Die FAKRO preSelect MAX Klapp-Schwingfenster wurden mit einem darunterliegenden Fixelement verbunden und somit ist es möglich, noch mehr Tageslicht in die Räume zu holen. Die speziell für dieses Projekt konstruierte querliegende Mittelrinne mit Abdeckblech in der RAL-Farbe Umbragrau fügt sich unauffällig in die Konstruktion ein. Die Firma Hofer Holzbauwerke war für den fachgerechten Einbau der Dachfenster zuständig. Die Fixelemente sind mit einer innenliegenden FAKRO ARF Verdunkelungsrollo ausgestattet und sorgen für mehr Privatsphäre. Die Dachfenster mit 4-fach-Dichtungssystem erfüllen mit 42 dB den Anspruch der Bauphysiker hinsichtlich Schallschutz. Die zusätzlich außerhalb des Dachfensters installierten FAKRO AMZ Netzmarkisen schützen vor Sonneneinstrahlung. „ Die von FAKRO neu entwickelte Sonderlösung speziell für dieses Neubauprojekt wird auch bereits bei anderen Bauvorhaben umgesetzt “, resümiert Carsten Nentwig, Geschäftsführer FAKRO Österreich, über die erfolgreiche Umsetzung des Projektes.

