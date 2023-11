Der neue Podcast des WIFI Wien: „97“

WIFI Wien bietet neues Hör-Format – Information und Unterhaltung rund um das WIFI Wien – Bildung hören

Wien (OTS) - Ab Herbst 2023 bietet das WIFI Wien jeden 2. Freitag Bildungsinteressierten unter www.wifiwien.at/podcast einen akustischen Blick hinter die Kulissen der größten Bildungseinrichtung Österreichs. Florian Raspel, Leiter des Bereichs Produktmanagement, unterhält sich dabei mit Kunden, Trainern und Mitarbeitern. Im gemütlichen Dialog erzählen sie in 50 Minuten, warum sie für das Thema Aus- und Weiterbildung brennen. Neben Trainer-Portraits werden Bildungstrends und Fachthemen angesprochen. Auch aktuelle Schwerpunkte wie Nachhaltigkeit, Künstliche Intelligenz, Fachkräftemangel und zeitgemäße Lehr- und Lernkultur stehen am Programm.

„Portrainiert“ - ein Mix an Menschen, Anekdoten, Idealen und Perspektiven

In Staffel 1 von „97“, die bis Ende Dezember unter dem Titel „Portrainiert“ zu hören ist, lädt Raspel Trainer in die WIFI Online Werkstatt und spricht über Erfahrungen, Expertise und Begeisterung für die Erwachsenenbildung. Die Studiogäste verbindet alle: Trainieren ist eines der schönsten Dinge in ihrem Leben. „Warum wir uns für „97“ entschieden haben? Wir wollen das WIFI Wien spürbar machen und Menschen zeigen, die den Wert der Bildung erkennen. Wir wollen spannende Themen diskutieren, zu Lösungen führen und neue Entwicklungsmöglichkeiten anstoßen, die aus dem Dialog entstehen“, betont Raspel.

„Nomen est omen“ oder besser: „Der Name ist Programm“

Was steckt hinter dem Titel des neuen Podcast? „97“ ist einerseits die Hausnummer des WIFI Wien – Währinger Gürtel 97, anderseits kann die Zahl 97 als Antwort auf alle Bildungsfragen dienen. Raspel erklärt das augenzwinkernd: „Eingeweihte wissen Bescheid: ‚97‘ ist eine Anspielung auf den SiFi-Roman ‚Per Anhalter durch die Galaxis‘. Hier ist die Antwort auf alle Fragen der Menschheit mit der 42 besetzt. Die 97, die übrigens eine ‚fröhliche Primzahl‘ ist, ist unsere Antwort auf alle Bildungsfragen.“ Abschließend lädt er Interessierte in die WIFI Online Werkstatt ein, um gemeinsam Bildungsthemen zu diskutieren: „Mit dem WIFI Wien-Podcast möchten wir Bildungsinteressierte nicht nur unterhalten und informieren, sondern auch aktiv zum Austausch auffordern. Gerade im Dialog zeigen sich die Chancen, die Bildung eröffnet.“

WIFI Wien

Youtube

Deezer

Spotify

Apple Podcast

Amazon Music

Rückfragen & Kontakt:

Presse und Newsroom der Wirtschaftskammer Wien

Dr. Brigitte Wimmer

T +43 1 514 50-1822 | E brigitte.wimmer @ wkw.at | W https://wko.at/wien