Stocker: „SPÖ für mehr Migration aus Afghanistan - Babler will Asylchaos“

SPÖ ist beim Thema Migration vollkommen lernresistent

Wien (OTS) - „Die öffentlich gewordenen Anträge an den bevorstehenden SPÖ-Bundesparteitag dokumentieren, dass die SPÖ für mehr Migration aus Afghanistan einsteht. Das bedeutet konkret: Parteichef Andreas Babler will ein völliges Asylchaos in Österreich herbeiführen. Die SPÖ ist beim Thema Migration vollkommen lernresistent - weder das Jahr 2015 noch das Jahr 2022 hat bei den Sozialdemokraten ein Umdenken bewirkt. Offenbar ist es im Elfenbeinturm in der Löwelstraße immer noch nicht angekommen, dass uns Asylwerber aus Ländern wie Afghanistan vor riesige integrationspolitische Herausforderungen stellen. In Österreich brauchen wir verstärkt qualifizierte Migration – und keinesfalls Migration ins Sozialsystem. Genau letztere hätten die SPÖ-Pläne in der Praxis zur Folge. Die linkslinken Pläne der SPÖ würden den Asyldruck auf Österreich massiv erhöhen und alle Erfolge, die diese Bundesregierung bei der Reduktion der Asylzahlen erreicht hat, ins Gegenteil umkehren“, warnt der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, vor den unverantwortlichen Plänen der linken Babler-SPÖ.

„Ein Pauschalverbot von Abschiebungen nach Afghanistan würde darüber hinaus dafür sorgen, dass auch Schwerstverbrecher mit afghanischer Staatsbürgerschaft nicht außer Landes gebracht werden könnten. Das ist eine ungeheuerliche Linie, die Menschen mit Hausverstand sprachlos zurücklässt. Andreas Babler hat einmal gemeint, dass ‚Sozialdemokrat‘ nur ein anderes Wort für ‚Träumer’ sei. Die Umsetzung der SPÖ-Pläne wäre tatsächlich eine Art Traum – nämlich ein sicherheitspolitischer Alptraum für alle Menschen in diesem Land. Es bleibt nur zu hoffen, dass die letzten vernünftigen Kräfte in der SPÖ bald aufwachen und sich dieser unverantwortlichen Pläne entledigen“, so Stocker, der abschließend betont: „Die Volkspartei bekennt sich zur angezogenen Asylbremse und wird illegale Migration weiter konsequent bekämpfen.“

