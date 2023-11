Über 2000 strahlende Bewertungen: QUQON setzt neuen Standard in der Bettwarenbranche

St.Pölten (OTS) - QUQON, das junge Unternehmen, das seit seiner Gründung im Februar 2017 die Bettwarenbranche revolutioniert, feiert einen bemerkenswerten Meilenstein. Mit mehr als 2000 positiven Bewertungen und einer perfekten Durchschnittsbewertung von 5 von 5 Sternen auf der unabhängigen Bewertungsplattform eKomi, setzt das österreichische Startup neue Maßstäbe in Sachen Kundenzufriedenheit und Produktqualität.

Diese herausragende Leistung hebt QUQON als führendes Beispiel in der Branche hervor und unterstreicht die Ausnahmequalität und den Service, den das Unternehmen seinen Kunden bietet. Als junge Firma, bekannt aus der beliebten Start-up-Sendung "2 Minuten 2 Millionen" im Jahr 2019, hat sich QUQON seitdem konsequent weiterentwickelt und wächst stetig.

QUQONs Engagement für Qualität und Nachhaltigkeit zeigt sich in der bewussten Entscheidung für eine Produktion vor Ort. „Unsere Vision war es immer, nicht nur erstklassige Bettwaren anzubieten, sondern auch einen positiven Einfluss auf die lokale Wirtschaft auszuüben", so der Gründer Hössinger Markus. „Der Fokus auf österreichische Qualität und die größtenteils Produktion in unserer Heimat ist ein Kernstück unserer Philosophie.“

Die überwältigenden Kundenbewertungen sprechen für sich. Jede Rezension ist ein Zeugnis für QUQONs Hingabe an exzellente Produkte und Kundenservice. Kunden loben vor allem die hohe Qualität, den Komfort und die langlebige Beschaffenheit der Bettwaren – von Matratzen bis zu Kissen und Decken, und das zum größten Teil „Made in Austria“.

Mit einem soliden Fundament an Verbrauchervertrauen und einem unerschütterlichen Bekenntnis zu lokaler Herstellung, blickt QUQON einer strahlenden Zukunft entgegen. Das Unternehmen lädt alle Interessenten ein, sich persönlich von der Qualität der Produkte zu überzeugen.

Für weitere Informationen über QUQON und die Produkte besuchen Sie bitte www.quqon.com oder kontaktieren Sie uns unter 0720/301930 oder per E-Mail an office @ quqon.com

Über QUQON

QUQON wurde im Februar 2017 aus der Vision heraus gegründet, erstklassige Bettwaren zu kreieren, die den Schlaf und das allgemeine Wohlbefinden seiner Kunden maßgeblich verbessern. Mit einem engagierten Fokus darauf, zum Großteil in Österreich zu fertigen, fördert QUQON nicht nur die lokale Wirtschaft, indem bevorzugt österreichische Zulieferer und Ressourcen genutzt werden, sondern sichert auch eine Produktqualität, die höchsten Standards entspricht. Seit dem markanten Auftritt in der Sendung '2 Minuten 2 Millionen' hat sich QUQON als Synonym für Innovation, herausragende Qualität und Kundenzufriedenheit einen Namen gemacht und ist stolz darauf, zu einem wesentlichen Teil auf heimische Produktion zu setzen.

