Wien-Premiere: Klinik Floridsdorf implantiert kabellosen Herzschrittmacher

Die Implantation herkömmlicher Herzschrittmacher – bestehend aus einem im Brustbereich platzierten Pulsgeber und von dort zum Herzen führenden Drähten (Elektroden) – ist heutzutage ein Routineeingriff. In der Klinik Floridsdorf wurde nun erstmals in ganz Wien ein neuer, elektrodenloser Herzschrittmacher implantiert, der etliche Vorteile aufweist. Er wird ab sofort standardmäßig bei allen infrage kommenden Patient*innen der Klinik Floridsdorf zum Einsatz kommen.

Herzrhythmusstörungen und die Folgen

In der Regel liegt der Ruhepuls eines gesunden Erwachsenen bei etwa 60 bis 80 Schlägen pro Minute. Bei bestimmten Erkrankungen, etwa des Sinusknotens – ein im Herz lokalisiertes Geflecht von Zellen und natürlicher Taktgeber unseres Herzens – kann die Frequenz unter 60 Schläge pro Minute fallen oder manchmal sogar unterbrochen sein. Mögliche Folgen sind zum Beispiel Schwindel, Müdigkeit, Atemnot oder Ohnmacht. Die Symptome können bei Anstrengung, aber auch bereits bei ganz alltäglichen Bewegungen auftreten. Mittels Herzschrittmacher werden elektrische Impulse an den Herzmuskel abgegeben und auf diese Weise die Symptome von Herzrhythmusstörungen gelindert.

Neuer Schrittmacher kann präziser positioniert werden und hält länger

„Im neuen Herzschrittmacher stecken sämtliche Funktionseinheiten in einer kleinen Kapsel. Dank seiner geringen Größe und einem speziellen Schraubmechanismus kann er präziser positioniert werden, nämlich direkt in der rechten Hauptkammer des Herzens. Die Blutgefäße und das Herz mit seinen Herzklappen werden also nicht dauerhaft durch eine Elektrode belastet“, erklärt Thomas Aschacher, Herz- und Gefäßchirurg an der Klinik Floridsdorf. Dies bietet einen enormen Vorteil bei vorangegangenen Operationen der rechten Herzkammer oder eventuell schon vorhandenen defekten Schrittmachersonden im Herzen. In weiterer Folge kann der neue Schrittmacher auch leichter wieder entfernt werden und bietet weniger Fläche für Bakterien, was oft ein Problem bei den herkömmlichen Schrittmachern ist. Zudem ist die Batterie länger haltbar, nämlich statt 7 – 10 sogar bis zu 20 Jahre.

Die Abteilung für Herz- und Gefäßchirurgie der Klinik Floridsdorf unter der Leitung von Martin Grabenwöger ist Kompetenzzentrum für alle akuten und chronischen Erkrankungen des Herz- und Gefäßsystems. Die gute interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Kolleg*innen der Anästhesie, Kardiologie, und Radiologie sichert den Patient*innen eine optimale medizinische Versorgung auf höchstem Niveau und nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. „Da uns das Wohl unserer Patient*innen und der Einsatz medizinischer Innovationen im wahrsten Sinne des Wortes am Herzen liegt, sind wir sehr stolz, dass die Klinik Floridsdorf zu den ersten in Österreich gehört, in der diese neueste Generation des elektrodenlosen Schrittmachers standardmäßig implantiert wird“, so Prim. Grabenwöger abschließend.

