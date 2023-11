Erdeben in Nepal: Jugend Eine Welt unterstützt bei Hilfe für Opfer

Langjährige Don Bosco-Projektpartner bitten um Spenden für rasche Hilfe

Wien (OTS) - „Unsere Einrichtungen in der vom Beben betroffenen Provinz sind soweit intakt, wir helfen in unserem Einzugsgebiet den Opfer des Bebens“. Das berichtet Pater Augusty Pulickal Antony, SDB, langjähriger Projektpartner der österreichischen Hilfsorganisation Jugend Eine Welt, nur wenige Stunden nach dem schweren Erdbeben in Nepal. Zugleich bittet Pater Augusty um Unterstützung, damit den vielen Bebenopfern jetzt mit dem Allernotwendigsten rasch geholfen werden kann.

In der Nacht auf Samstag erschütterte ein schweres Erdbeben den Nordwesten Nepals. Hauptbetroffen von dem Beben sind die Distrikte Jajarkot und Rukum in der Provinz Karnali, rund 400 Kilometer nordwestlich von Nepals Hauptstadt Kathmandu gelegen. Das wahre Ausmaß der Katastrophe in der entlegenen Gebirgsregion war am Samstag noch nicht abschätzbar. Es dürfte weit mehr Todesopfer geben, als die in ersten Meldungen genannte Zahl von rund 130, wird befürchtet.

„Es sind sicher mehrerer hundert Menschen betroffen“, schilderte Pater Augusty, Leiter der Don Bosco-Projektpartner in Nepal, in einem ersten Gespräch mit Jugend Eine Welt. Die Don Bosco-Partner vor Ort werden jedenfalls mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln den Überlebenden des Bebens beistehen. „Ich danke schon jetzt für alle Hilfe, die wir von Außen erhalten“, so Pater Augusty.

„Pater Augusty war erst im vergangenen September hier bei uns in Wien zu Besuch“, berichtet Jugend Eine Welt-Geschäftsführer Reinhard Heiserer. Dabei ging es vor allem um den weiteren Ausbau der schulischen Infrastruktur im Land, insbesondere um den Bau einer Schule in Chinchu in der jetzigen Bebenregion. Diese Schule kann nach Vorliegen der dafür notwenigen Mittel errichtet werden.

Schon nach dem verheerenden Erdbeben in Nepal im Jahr 2015 konnten die Jugend Eine Welt-Partner mit Unterstützung aus Österreich dafür sorgen, dass innerhalb von 18 Monaten ganze 10 Schulen wiederaufgebaut werden konnten. „Wir werden auch jetzt nach dem neuerlichen Erdbeben der Bitte unserer Partner nachkommen, damit diese den Menschen rasch helfen können“, erklärt Heiserer.

Bitte helfen Sie mit!

Jugend Eine Welt-Spendenkonto:

AT66 3600 0000 0002 4000 – Erdbebenhilfe Nepal

Onlinespenden unter: www.jugendeinewelt.at/spenden

