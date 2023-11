Tiroler Tageszeitung "Leitartikel" vom 4. November 2023 von Marco Witting "Alles auf eine Karte"

Innsbruck (OTS) - Der Poker um den Bürgermeistersessel in Innsbruck ist längst eröffnet. Das einigermaßen geeinte bürgerliche Lager rund um Florian Tursky wird den Zweikampf mit Amtsinhaber Georg Willi hochstilisieren und eine Richtungswahl ausrufen.

All in – im politischen Pokerspiel um die Innsbrucker Gemeinderatswahl 2024 scheint dies das Motto aller Parteien zu sein. Alles oder nichts heißt es aber ganz besonders für das nun einigermaßen geeinte bürgerliche Lager rund um ÖVP, Für Innsbruck und Seniorenbund. Auch Noch-Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky setzt mit seiner Kandidatur politisch alles auf eine Karte. Und den Trumpf, den „das Neue Innsbruck“ spielen wird, kann man längst erahnen. Tursky wird sich als Kandidat präsentieren, der nichts mit dem Vollchaos der zu Ende gehenden Periode zu tun hat und als Einziger, der Amtsinhaber Georg Willi in einer Stichwahl besiegen kann. All in – um Innsbruck für die ÖVP zurückzuholen und Tursky sofort die besten Karten auf Landesebene, sozusagen als Herzbube, zu verschaffen.

Doch so weit ist es noch lange nicht, denn jetzt steht die wohl härteste und spannendste Wahlauseinandersetzung an, die die Landeshauptstadt je gesehen hat. Turskys Start war holprig. Die wochenlangen Diskussionen rund um VP-Vize Hannes Anzengruber, der ja bekanntlich nach internen Querelen mit einer eigenen Liste antreten wird, hatten zwei Auswirkungen. Der Digitalisierungsstaatssekretär ist zwar jetzt bekannt, was vor dem parteiinternen Disput nicht so der Fall war, das Narrativ einer geeinten bürgerlichen Mitte kann sich Tursky aber abschminken. Daran konnte auch der gestrige Stadtparteitag nichts ändern.

Anzengruber wird die neue Liste Stimmen kosten. Wie viele? Das kann seriös ein halbes Jahr vor der Wahl niemand sagen. Es wird einen starken Wahlkampf brauchen, dass Tursky überhaupt in die Stichwahl kommt. Er wird dabei nicht müde werden zu betonen, dass nur er einen Wechsel in der Stadt herbeiführen und Amtsinhaber Willi in einer Stichwahl schlagen kann. Einigermaßen überraschend ist es, dass die Volkspartei, ganz offensichtlich politische Heimat aller Proponenten, gar nicht aufscheint – abgesehen vom Impressum auf der Homepage von „Das neue Innsbruck“. Ob dies der einzige Kompromiss war, auch Für Innsbruck ins Boot zu holen, bleibt abzuwarten.

Neuer Name, neuer Kandidat, neue Liste. Thematisch wohl wenig ganz Neues. So will man sich präsentieren. Wobei der Wahlkampf, der irgendwie schon losgegangen zu sein scheint, ohnehin keiner sein wird, der Stand jetzt über ein Thema entschieden wird. Es wird wohl auf eine Richtungsentscheidung hinauslaufen. Und je mehr sich ein Konflikt zwischen den Lagern links und rechts der Mitte zuspitzen wird, desto besser wären die Karte­n für Tursky.





Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung

0512 5354 5101

chefredaktion @ tt.com