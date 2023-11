Wiener Christkindlmarkt: Bürgermeister Ludwig präsentiert Attraktionen

Herzerlbaum leuchtet zum ersten Mal – Bussiplatz wieder dabei – Christkind 2023 ist die 26-jährige Ramona

Wien (OTS) - In genau einer Woche ist es endlich so weit: Am kommenden Freitag, 10. November, öffnet der Wiener Christkindlmarkt seine Tore. Bürgermeister Michael Ludwig präsentierte am Abend im Beisein des Wiener Christkinds erstmals den erleuchteten Herzerlbaum sowie den Bussiplatz, zwei der beliebtesten und wohl auch bekanntesten Attraktionen des Markts.



Ludwig: „Weihnachtsmärkte vermitteln Hoffnung, Freude und Zuversicht“

„Der Wiener Christkindlmarkt ist einer der Fixpunkte in der Wiener Adventszeit und wird von den Wienerinnen und Wienern sowie den Gästen unserer Stadt gleichermaßen bewundert. Gerade in bewegten Zeiten, in denen uns täglich erschütternde Nachrichten umgeben, vermitteln Weihnachtsmärkte Hoffnung, Freude und Zuversicht. Mit einzigartigen Attraktionen wie dem Herzerlbaum, dem Bussiplatz und vielem mehr schafft der Christkindlmarkt vor dem Rathaus ein weihnachtliches Erlebnisangebot, an dem sich im Vorjahr 3 Millionen Menschen erfreut haben und auch heuer hoffentlich viele Herzen erobern wird,“ sagte Bürgermeister Ludwig.





Romantik pur unter dem Herzerlbaum

Eine ahornblättrige Platane, die vor genau 150 Jahren in der nördlichen Rathausparkhälfte gepflanzt wurde, verwandelt sich einmal mehr in den weit über die Grenzen Wiens hinaus beliebten Herzerlbaum. Insgesamt 200 rote Herzen wurden in den vergangenen Wochen behutsam am Baum angebracht und sorgen für das romantische Schauspiel.

Im Vorjahr wurde die Lichttechnik der Attraktion komplett überarbeitet. Seither sind, wie auch sonst beim Wiener Christkindlmarkt, ausschließlich stromsparende LEDs im Einsatz, die einzeln angesteuert werden können und einen besonders stimmungsvollen Effekt ermöglichen, wenn alle 30 Minuten der Herzerlbaum für kurze Zeit erlischt, um wenig später vom fliegenden Herz des Herzerlflugs „getroffen“ und sukzessive erleuchtet zu werden.





Endlich wieder zurück: Der Bussiplatz

Wer in besonders romantischer Stimmung ist, kann sich heuer auf ein Comeback des Bussiplatzes freuen, der nur wenige Meter vom Herzerlbaum entfernt aufgebaut ist. Auf einem Podest haben Verliebte und all jene, die es noch werden wollen, Gelegenheit, gemeinsam Fotos zu machen – den Herzerlbaum stets perfekt in Szene gesetzt. Bürgermeister Ludwig überzeugte sich am Freitagabend bereits von der stimmungsvollen Attraktion im Rathauspark.

Christkind 2023 kommt aus Liesing

Das Christkind wird 2023 von der Liesingerin Ramona portraitiert. Die 26-Jährige absolviert gegenwärtig ein Master-Studium in Sportwissenschaft an der Universität Wien und arbeitet bereits als Trainingstherapeutin. Ihren Einsätzen als Christkind blickt Ramona schon gespannt entgegen:

„Das Wiener Christkind zu verkörpern bedeutet mir sehr viel, da ich als Kind selbst an das Christkind geglaubt habe und mir diese Vorstellung immer wichtig war. Jahre später nun etwas von dieser Magie zurückgeben zu dürfen und Kinderaugen zum Strahlen zu bringen, erfüllt mich daher mit besonders großer Freude.“



Ihren ersten Termin am Christkindlmarkt hat Ramona bereits am Eröffnungstag, wenn Bürgermeister Ludwig und der Südtiroler Landeshauptmann, Arno Kompatscher, gemeinsam die feierliche Illuminierung des Weihnachtsbaums auf dem Rathausplatz vornehmen werden und auch die restliche Weihnachtswelt erstmals erstrahlen wird. Auch in den darauffolgenden Wochen bis Weihnachten wird das Wiener Christkind immer wieder den Rathausplatz besuchen, so auch in der Kinderhütte.



Wiener Christkindlmarkt 2023

10. November bis 26. Dezember 2023

Rathausplatz, 1010 Wien

www.christkindlmarkt.at

