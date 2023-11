ORF-„Pressestunde“ mit Wolfgang Sobotka, Nationalratspräsident, ÖVP

Am 5. November um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Während der Krieg im Nahen Osten seit fast einem Monat die Welt in Atem hält, häufen sich antisemitische Übergriffe auch in Österreich. Wie besorgt ist Wolfgang Sobotka wegen des Terrorangriffs der Hamas auf Israel und welchen Umgang fordert er mit dem Antisemitismus in Österreich? Braucht es eine Verschärfung der Strafgesetze? Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist in Österreich die Neutralität wieder zum Diskussionsthema geworden. Ist sie ein Auslauf- oder Zukunftsmodell? Eine Chance auf einen neuen Umgangston sieht der Nationalratspräsident in der Wiedereröffnung des Hohen Hauses. Welchen Beitrag will er dazu leisten? Und: In spätestens einem Jahr endet die Koalition der ÖVP mit den Grünen. Wie zuversichtlich blickt Sobotka auf das kommende Wahljahr? Würde er eine Koalition mit den Freiheitlichen befürworten – und welche Rolle spielt dabei Herbert Kickl?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 5. November 2023, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Andreas Koller

„Salzburger Nachrichten“

und

Claudia Dannhauser

ORF

