AVISO: Öffentliche Betriebsversammlung auf der Triester Straße

Wien (OTS) - Nach dem Scheitern der vierten Runde der Kollektivvertragsverhandlungen der Gewerkschaften PRO-GE und GPA mit dem Fachverband der Metalltechnischen Industrie am Donnerstag, 2. November, werden die unterbrochenen Betriebsversammlungen in der gesamten Metallindustrie wieder aufgenommen und in Warnstreiks übergehen. Den Anfang werden am Montag, 6. November, die rund 500 Monteur:innen der Wiener Aufzugsfirmen mit einer gemeinsamen, öffentlichen Betriebsversammlung auf der Triester Straße machen. Neben den Chefverhandlern der Gewerkschaften, Reinhold Binder (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA), werden auch Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl und ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian als Gäste erwartet.

BITTE MERKEN SIE VOR:

Öffentliche Betriebsversammlung ARGE Aufzüge

Triester Straße auf Höhe Wienerbergstraße

Beginn: ca. 7:00 Uhr (Straßensperre ab 6:30 Uhr)

Ende: ca. 10:30 Uhr





