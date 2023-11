Korrigierte Neufassung von OTS0082 vom 02.11.2023: AK Wien Bildungs- und Berufsinfomesse L14...

8. bis 11. November: AK Bildungs- und Berufsinfomesse L14 für 13-, 14-Jährige im AK Wien Bildungsgebäude

Korrektur zu OTS_20231102_OTS0082

Wien (OTS) - Korrektur-Hinweis: In OTS0082 vom 02.11.2023 wurden zwei Sätze gestrichen (im ersten Absatz der Satz "Erstmals läuft die L14 als hybride Messe - vor und und digital." und im dritten Absatz der Satz "Heuer neu: Im Tonstudio des Theaters Akzent gibt es den Workshop Veranstaltungstechnik." Außerdem sind die Endzeiten Mittwoch und Donnerrstag, 8. und 9.11.2023, und die Anfangszeit Samstag, 11.11.2023, geändert.

Die Entscheidung über Bildung und Beruf ist eine der wichtigsten. Die Arbeiterkammer Wien hilft dabei. Gemeinsam mit der Bildungsdirektion Wien veranstaltet sie die Bildungs- und Berufsinfomesse L14 von 8. bis 11. November in Wien. Bei zahlreichen Infoständen, Vorträgen und Workshops im AK Wien Bildungsgebäude können sich die Besucher:innen direkt über weiterführende Schulen, Lehrausbildungen und Berufe informieren. Freitag und Samstag ist Familienprogramm.

Wer zur L14 ins AK Wien Bildungsgebäude kommen will, muss sich dafür nur unter http://www.L14.at anmelden. Dann kann es losgehen. Alle weiterführenden Schultypen stellen sich vor. Auch die AK, das Arbeitsmarktservice, die Bildungsdirektion Wien und andere Einrichtungen beraten Jugendliche aus der Mittelschule und der Unterstufe der Gymnasien, ihre Eltern und ihre Lehrer:innen.

Ein Höhepunkt ist die „Probiers hier!“-Zone: Beim technischen Werken oder bei physikalischen Experimenten können die Jugendlichen herausfinden, was ihnen gefällt.

Beim Familienprogramm am Freitag und am Samstag können sich Eltern Tipps und Infos holen, wie sie ihre Kinder bei der Berufs- und Bildungswahl am besten unterstützen.



Infos und Anmeldung unter http://www.L14.at



Mittwoch, 8. November, bis Samstag, 11. November 2022

Mittwoch und Donnerstag 8:30-14:30 Uhr, Freitag 8:30-17 Uhr, Samstag 10-17 Uhr

Familienprogramm Freitag, 14 bis 18 Uhr, Samstag, 10 bis 17 Uhr

AK Wien Bildungsgebäude, Theresianumgasse 16-18, 1040 Wien

