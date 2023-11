Kommandoübergabe: Rainer Wintersteiger neuer Leiter von Spezialeinheit Cobra

Rainer Wintersteiger neuer Kommandant des EKO Cobra – Innenminister Karner legt das Kommando der Spezialeinheit Cobra in bewährte Hände

Wien (OTS) - Zum neuen Kommandanten des Einsatzkommandos (EKO) Cobra wurde Rainer Wintersteiger am 3. November 2023 ernannt. Der Spitzenbeamte ist seit mehr als 35 Jahren in verschiedenen Funktionen beim EKO Cobra tätig. Innenminister Gerhard Karner nahm ebenfalls an den Feierlichkeiten in Wiener Neustadt teil und gratulierte Rainer Wintersteiger zur Ernennung.

„Selten war das Einsatzkommando Cobra so gefordert wie in diesen Tagen, selten waren die Fähigkeiten dieser Spezialeinheit so notwendig wie heute“, sagte Innenminister Karner. „Mit Rainer Wintersteiger liegt die Führung des Einsatzkommandos Cobra in bewährten Händen. Dieser erfahrene Offizier steht vor allem für Besonnenheit und Konsequenz. Gerade diese Eigenschaften haben diese Spezialeinheit seit ihrem Bestehen entscheidend geprägt.“

Mehr als 35 Jahre Cobra-Erfahrung

Der 1968 geborene Polizist startete seine Karriere 1983 als Gendarmeriepraktikant in St. Pölten, bevor er 1988 die Ausbildung zum Einsatzbeamten beim Gendarmerieeinsatzkommando (GEK) Schönau/Triesting absolvierte, der Vorläuferorganisation des EKO Cobra. 1997 schlug er die Offizierslaufbahn ein und absolvierte den Offizierskurs in Mödling.

Wintersteiger übte beim EKO Cobra bereits vielfältige Tätigkeiten aus: von AirMarshal-Einsätzen und Öffentlichkeitsarbeit, zu Personenschutz und Drohnentechnik. Zudem ist Wintersteiger ausgebildeter Fallschirmsprunglehrer, gewerblicher Sprengbefugter und Präzisionsschütze. Er absolvierte mehrere Auslandseinsätze in Algerien, Tirana sowie Sarajevo und nahm an zahlreichen internationalen Workshops teil.

