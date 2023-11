Fachhochschulen - SPÖ fordert von Polaschek mehr Studienplätze für Soziale Arbeit

SPÖ-Kinderrechtesprecher begrüßt Ausweitung der MINT-Studienplätze - Aber unverständlich, warum es seit Jahren keine zusätzlichen Plätze für Soziale Arbeit gibt

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bereichssprecher für Kinder und Kinderrechte Christian Oxonitsch spricht sich für mehr Studienplätze an den österreichischen Fachhochschulen für Soziale Arbeit aus. Er weist darauf hin, dass Sozialarbeiter:innen und Sozialpädagog:innen in der Kinder- und Jugendhilfe dringend gebraucht werden, die Zahl der Ausbildungsplätze allerdings seit Jahren nicht erhöht wurde. Daher seine dringende Aufforderung an Bildungsminister Polaschek, dass der Minister so wie bei den MINT-Fächern auch für die Soziale Arbeit zusätzliche Studienplätze finanziert. ****

Das Bildungsministerium hat gestern für Fächer im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) 350 zusätzliche Plätze ausgeschrieben. Oxonitsch begrüßt das ausdrücklich, verbunden mit der Forderung, dass die ebenso wichtige Soziale Arbeit auch zu ihrem Recht kommt.

