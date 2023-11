Medienhinweis: Hut 8 veröffentlicht Ergebnisse des 3. Quartals 2023 am 14. November

Toronto (ots/PRNewswire) - Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) ("Hut 8" oder "das Unternehmen"), ein innovationsorientierter Pionier im Bereich Digital Asset Mining und Anbieter von Hochleistungsrechnern, wird am 14. November 2023 im Rahmen einer Telefonkonferenz die Ergebnisse für das am 30. September 2023 zu Ende gegangene Quartal veröffentlichen.

Wer: Analysten, Medien und Investoren sind zur Teilnahme eingeladen.

Was: Die Führungskräfte von Hut 8 werden die Finanzergebnisse des Unternehmens für das

dritte Quartal erläutern



und sich zu den jüngsten Unternehmensentwicklungen äußern.

Wann: Die Ergebnisse werden am 14. November 2023 per Medienmitteilung und auf der

Website des Unternehmens

unter https://hut8.com/investors/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4015387-1& h=1474212443&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D401538 7-1%26h%3D3462186485%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fhut8.com%252Finvestors%252F%26a%3D https%253A%252F%252Fhut8.com%252Finvestors%252F&a=https%3A%2F%2Fhut8.com%2Finvest

ors%2F) veröffentlicht. Die Telefonkonferenz



und das Webinar beginnen um 10.00 Uhr ET.



Wo: Der Webcast kann unter folgendem Link angesehen werden:

https://ow.ly/UzQJ50Q3GnE (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4015387-1&h=318461 4965&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4015387-1%26h% 3D4145521454%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fow.ly%252FUzQJ50Q3GnE%26a%3Dhttps%253A%252 F%252Fow.ly%252FUzQJ50Q3GnE&a=https%3A%2F%2Fow.ly%2FUzQJ50Q3GnE)



Informationen zu Hut 8

Durch Innovation, Vorstellungsvermögen und Leidenschaft setzt sich das erfahrene Führungsteam von Hut 8 für den Aufbau und Betrieb einer Computerinfrastruktur ein, die Bitcoin-Mining, herkömmliche Rechenzentren und aufkommende Technologien wie KI und maschinelles Lernen unterstützt. Das Infrastruktur-Portfolio von Hut 8 umfasst sieben Standorte: Fünf High-Performance-Computing-Rechenzentren in British Columbia und Ontario, welche Cloud-Dienste, Co-Location, Managed Services, KI, maschinelles Lernen und VFX-Rendering-Computing-Lösungen anbieten, sowie zwei Bitcoin-Mining-Standorte, die in Süd-Alberta gelegen sind. Hut 8 ist seit langem für seine einzigartige Treasury-Strategie bekannt und verfügt über einen der höchsten Bestände an selbst geschürften Bitcoin von allen börsennotierten Unternehmen weltweit. Folgen Sie uns auf X (ehemals Twitter) unter@Hut8Mining.

Hut 8 Investorenbeziehungen: Sue Ennis, sue @ hut8.io; Hut 8 Medienbeziehungen: Erin Dermer, erin.dermer @ hut8.io

