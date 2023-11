ERINNERUNG - Pressekonferenz AK/vida 6.11.23: Was passiert mit unseren Bahnen?

“Unsere Bahnen - Zukunft auf Schiene”: AK Wien und Gewerkschaft vida präsentieren neue Kampagne

Wien (OTS) - Wir möchten Sie herzlich zur bevorstehenden hybriden Pressekonferenz einladen, bei der wir die neue PSO-Richtlinie der Europäischen Kommission eingehend durchleuchten und ein Rechtsgutachten dazu präsentieren werden. Diese Richtlinie hat drastische Auswirkungen auf den Bahnverkehr und die Arbeitsplätze der Bahnbeschäftigten in Österreich, da sie die Leitlinien für die Direktvergabe staatlicher Mittel an Unternehmen im Bahnsektor neu definiert. Die Richtlinie könnte eine Ausschreibungspflicht von Verkehren sowie Lohn- und Sozialdumping zur Folge haben. Gute Arbeitsplätze bei den Bahnen drohen durch Privatisierungen verloren zu gehen. Zustände wie in anderen Ländern mit (teil)privatisierten Bahnen wie Deutschland wären das Ergebnis. Die verschiedenen Bahnunternehmen sind einer der führenden Arbeitssektoren in Österreich und sind verschiedene Bahnunternehmen auf staatliche Unterstützung angewiesen, um die Mobilität für alle Bürger:inneninnen und Bürger weiter auszubauen. Aus diesem Grund haben die Gewerkschaft vida und die AK Wien eine neue Kampagne ins Leben gerufen und präsentieren diese in einer Pressekonferenz.

Die Arbeiterkammer Wien und die österreichische Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida laden zur Pressekonferenz über die Auswirkungen der PSO Richtlinie ein.

Prof. Dr. jur. Konrad Lachmayer wird sein Rechtsgutachten zu den Auswirkungen der Änderung von Direktvergaben auf den Bahnverkehr präsentieren.

Olivia Janisch, stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft vida, nimmt Stellung zu den Auswirkungen auf die Beschäftigten.

Lukas Oberndorfer, Leiter der Abteilung Umwelt & Verkehr AK Wien, wird Besonderheiten des EU-Rechts eingehen und auf die Einflüsse auf langfristige Umweltauswirkungen





Datum: 06. November 2023, 10 Uhr

Online: wien.arbeiterkammer.at/unserebahnen

Ort: AK Wien, AK Medienraum, 6. Obergeschoss

Plößlgasse 2, 1040 Wien, Österreich





Die Pressekonferenz wird in hybrider Form stattfinden, sodass Sie die Möglichkeit haben, persönlich anwesend zu sein oder sich online zuzuschalten. Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme und geben Sie an, ob Sie persönlich oder virtuell teilnehmen werden.

Anmeldung unter: presse@vida.at

Rückfragen & Kontakt:

Josefine Hüttisch

Pressesprecherin Radius

0678 7808545

josefine @ radius.co.at



Julian Bruns

Arbeiterkammer Wien

06641525111

julian.bruns @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at/



Hansjörg Miethling

Gewerkschaft vida/Öffentlichkeitsarbeit

06646145733

hansjoerg.miethling @ vida.at

www.vida.at



OTS-ORIGINALTE