„Sport am Sonntag“-Spezial aus der Türkei

Am 5. November ab 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert am 5. November 2023 um 18.00 Uhr in ORF 1 ein „Sport am Sonntag“-Spezial aus der Türkei mit folgenden Themen:

Countdown für Olympia: Gipfeltreffen der österreichischen Sportelite Heimische Sport-Stars wie Straßenrad-Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer und Kletter-Weltmeister Jakob Schubert bereiten sich in Belek in der Türkei auf das Highlight des kommenden Jahres vor.

Lokalaugenschein in Paris

Zwischen Sportbegeisterung und der Herausforderung Sicherheit.

Judo-EM

Österreichs Judo-Asse gehen bei den Europameisterschaften in Montpellier auf Medaillenjagd.

