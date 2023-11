Cinema Paradiso Baden feiert zehnten Geburtstag

November-Programm mit Filmen und Live-Veranstaltungen

St.Pölten (OTS) - Mit einem umfangreichen Konzertprogramm feiert das Cinema Paradiso Baden in November seinen zehnten Geburtstag: Zum Auftakt präsentiert die neunköpfige italienische All-Star-Band Bella Ciao mit Riccardo Tesi am 8. November populäre Volkslieder. Am 15. November kommt dann Blumfeld-Mastermind Jochen Distelmeyer auf seiner Solo-Tour ins Cinema Paradiso, ehe Garish am 30. November mit dem neuen Album „Hände hoch, ich kann dich leiden“ und den größten Hits 25 Jahre Bandgeschichte feiert. Dazu liest beim Tagebuch Slam am 14. November ein Best of der bisher Teilnehmenden.

Das Filmprogramm bietet u. a. am 7. November im Rahmen von „Cinema Opera“ Miguel de Cervantes‘ klassischen Roman „Don Quixote“ in einer Choreographie von Carlos Acosta für das Royal Ballet London und ab 13. November mit „A Boys Life“ einen Film gegen das Vergessen einer der dunkelsten Epochen der Menschheitsgeschichte. Bei der Niederösterreich-Premiere von „Wie kommen wir da wieder raus?“ sind am 29. November die Regisseurin Eva Spreitzhofer sowie Caroline Peters, Marina Lackovic (Malarina), Marcel Mohab, Chantal Zitzenbacher und Anna Laimanee für ein Publikumsgespräch zu Gast im Kino.

Weitere Filmgespräche warten am 9. November zur Niederösterreich-Premiere der barrierefreien Version für Menschen mit Hörbeeinträchtigung von „It Works I + II“ mit Fridolin Schönwiese u. a. bzw. am 21. November zum Film „Girl“ mit Expertinnen und Experten des Kindernetzwerks Industrieviertel. Zudem serviert das „Film-Café“ auch im November an den Montag-Nachmittagen wieder Kaffee, Kuchen und dazu die Streifen „Die einfachen Dinge“ (6. November), „Weißt du noch“ (13. November), „Rose“ (20. November) und „Ein Fest fürs Leben“ (27. November). „Film, Wein + Genuss“ wiederum kombiniert am 28. November „Enkel für Fortgeschrittene“ mit Schmankerln aus Sollenau und Weinen aus Gumpoldskirchen.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Cinema Paradiso Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

