AVISO - Dienstag, 7.11.: Verleihung Rothschild-Preis 2023 für Wirtschaftspublizistik an Isabella Weber und Sebastian Dullien

SPÖ-Parlamentsklub und Renner-Institut vergeben zum 8. Mal den Kurt-Rothschild-Preis für Wirtschaftspublizistik

Wien (OTS/SK) - Das Karl-Renner-Institut und der SPÖ-Parlamentsklub laden ein zur feierlichen Verleihung des Kurt-Rothschild-Preises für Wirtschaftspublizistik. Die diesjährigen Hauptpreisträger:innen sind die deutschen Ökonom:innen Isabella Weber und Sebastian Dullien für ihre Arbeiten zur Inflation und ihr Modell für einen Gaspreisdeckel, um die sozialen Folgen des Energiepreisschocks zu mildern. Die Laudatio hält SPÖ-Partei- und -Klubvorsitzender Andreas Babler. Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. ****



Zeit: Dienstag, 7. November 2023, 18.00 bis 20.00 Uhr

Ort: Außenstelle des Parlaments, Stubenring 8-10, 1010 Wien ( Großer Prunksaal)



Hier das detaillierte Programm:



Eröffnung und einleitende Worte:



Christoph Matznetter, Abgeordneter zum Nationalrat und SPÖ-Bereichssprecher für Wirtschaft



Peter Mooslechner, Jurymitglied, Vorstandsmitglied der Nationalökonomischen Gesellschaft



Verleihung der Preise



Laudationen und Gespräche mit den Preisträger:innen



Laudatio auf die Hauptpreisträger:innen: Andreas Babler, SPÖ-Klubvorsitzender und Bundesparteivorsitzender



Rede der Hauptpreisträger:innen



Isabella Weber, University of Massachusetts Amherst, und Sebastian Dullien, Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in der Hans-Böckler-Stiftung: „Beratung für eine progressive Wirtschaftspolitik in Zeiten der Vielfachkrise – Lehren aus der Debatte um Energiepreispolitik“



Neben dem Hauptpreis werden folgende Wissenschafter:innen für ihre Arbeit ausgezeichnet:

* Felix Malte Dorn (Universität Wien): „Geographien der Dekarbonisierung: Konflikte um Lithium-Bergbau jenseits von Nord und Süd“

* Franklin Obeng-Odoom (University of Helsinki, Finnland): „Institutionen, Unsicherheiten und Oligopole“

* Emma Dowling (Universität Wien): „Krise der Pflege: Ursachen, Dynamiken, Lösungen“

* Giorgos Gouzoulis (University of Bristol, UK), Panagiotis Iliopoulos (KU Leuven, Belgien) und Giorgos Galanis (Queen Mary University London, UK): „Finanzialisierung und die Zukunft von Arbeit“



Alle Informationen zum Kurt-Rothschild-Preis und zu den Preisträger:innen finden Sie hier: https://tinyurl.com/h79pf48x

