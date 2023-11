Urban Forum feiert 10-jähriges Jubiläum mit Festakt im Wiener Rathaus

Urban Forum ist außerordentliches Mitglied des Städtebundes

Wien (OTS) - Urban Forum – Egon Matzner-Institut für Stadtforschung wurde 2013 auf Initiative des ehemaligen Präsidenten des Österreichischen Städtebundes Bürgermeister Michael Häupl und des ehemaligen Bürgermeisters von Wiener Neustadt Bernhard Müller gegründet und feiert nun sein 10-jähriges Bestehen mit einem Festakt im Wiener Rathaus.

Bitte merken Sie vor:

Mittwoch, 8. November, 18 Uhr

Wiener Rathauskeller – Rittersaal

1010 Wien, Rathausplatz 1

Festreferat des ehemaligen Oberbürgermeisters von Nürnberg und Präsident des Deutschen Städtetages a. D. Ulrich Maly mit anschließender Podiumsdiskussion:

Ulrich Maly

Michael Häupl, Bürgermeister a. D. und ehemaliger Präsident des Österreichischen Städtebundes

Renate Brauner, Vizebürgermeisterin a. D. und Präsidentin des Kuratoriums von Urban Forum

Margaretha Kopeinig, freie Journalistin

Moderation: Patrick Horvath (Generalsekretär WIWIPOL)

Bernhard Müller, Generalsekretär des Urban Forum, stellt sein neues Buch „Land der Städte? Gemeindestrukturentwicklungen in Österreich zwischen Selbstverwaltung, Reformnotwendigkeiten und Urbanisierung“ vor.

Bürgermeister Michael Ludwig, Präsident des Österreichischen Städtebundes, lädt zu einem Cocktailempfang.

Anmeldungen bitte unter office@urbanforum.at

Über Urban Forum

Urban Forum ist ein Verein mit gemeinnützigen Zielen, der 2013 von Bürgermeister Michael Häupl und dem Bürgermeister von Wiener Neustadt, Bernhard Müller gegründet wurde. Seit 2015 wird diese überparteiliche NGO als Institut geführt, 2018 wurde die „Urban Future Edition“ gegründet. Ziel des Instituts und seines kommunalwissenschaftlichen Verlags ist es, die Bedeutung der kommunalen Ebene wahrnehmbarer zu machen, das Regions- und Kooperationsdenken zu stärken, das Modell der öffentlichen Daseinsvorsorge zu unterstützen und ein höheres Bewusstsein für die urbanen Zentren als Lebensraum der Zukunft sowie für die Städte als gesamtstaatliche Wirtschaftsmotoren zu erwirken. Zur Erreichung der Ziele organisiert das Stadtforschungsinstitut Konferenzen, Seminare/Webinare, Fachveranstaltungen und -vorträge, unterstützt oder betreibt Forschungsprojekte, stellt Know-how zur Verfügung, kooperiert mit Partnerinstituten sowie in- und ausländischen Hochschulen und gibt viermal im Jahr „Urban Forum. Die Zeitschrift für den Lebensraum Stadt“ heraus. In der „Urban Future Edition“ sind seit der Gründung vor fünf Jahren 14 Bücher erschienen, u. a. „Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf Österreichs Gemeinden“, „Städte und COVID-19“, „Wege zur Wohlfahrtsstadt“, „Zukunft urbane Mobilität“ oder „Kommunales Beteiligungsmanagement“. Das Stadtforschungsinstitut Urban Forum ist seit 2015 durch einstimmige Beschlüsse der Gremien außerordentliches Mitglied des Österreichischen Städtebundes.

Mehr Informationen unter https://www.urbanforum.at/

Über den Österreichischen Städtebund

Der Österreichische Städtebund ist die in der Verfassung verankerte Interessenvertretung und eine starke Stimme für Städte und größere Gemeinden in Österreich. Aktuell sind es 258 Mitgliedsgemeinden. 5,5 Millionen Menschen leben in Österreich in Städten. Auch 71 Prozent der Arbeitsplätze befinden sich in Städten. Mehr Informationen unter www.staedtebund.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Bernhard Müller

Generalsekretär Urban Forum

Egon Matzner-Institut für Stadtforschung

Tel.: +43/2622 21132

Email: office @ urbanforum.at



Elisabeth Hirt

Kommunikation Österreichischer Städtebund

Tel.: 01/4000-89990

Email: elisabeth.hirt @ staedtebund.gv.at