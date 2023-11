ÖVP-Wirtschaftspartei wie die Titanic kurz vor dem Eisberg!

FW Fürtbauer / Langthaler: Der grüne Koalitionspartner wird zum Sargnagel der ÖVP und des Wirtschaftsstandorts Österreich.

Oberösterreich (OTS) - Der neue Generalsekretär der Freiheitlichen Wirtschaft Österreich und Freiheitliche Wirtschaft OÖ Obmann Fürtbauer üben scharfe Kritik an der Schwarz-Grünen Bundesregierung, da der Wirtschaftsstandort Österreich zunehmend schwächelt und in eine beunruhigende Krise gerät.



Als Beweis führen Langthaler und Fürtbauer aktuelle Beispiele an, wie die unmittelbar bevorstehenden, drastischen Stellenstreichungen bei Steyr Automotive.

Es wurde erst kürzlich berichtet, dass die gesamte Industrie, insbesondere die Baubranche, in alarmierendem Maße abrutscht, während die Regierung keine klaren Gegenmaßnahmen zu ergreifen scheint.



Langthaler und Fürtbauer zur aktuellen Situation: „Die ‚Das Beste aus beiden Welten‘-Bundesregierung, bestehend aus der einstigen Wirtschaftspartei ÖVP und den Grünen Kommunisten, wird dem wirtschaftlichen Absturz nicht mehr gerecht. Die Regierung treibt wie Treibholz hilflos im reißenden Fluss. So kann es nicht weitergehen.

