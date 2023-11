AVISO – Freitag, 10. November 2023: SPÖ-Frauen laden zur Bundesfrauenkonferenz in Graz

Wien (OTS/SK) - Unter dem Motto „Halbe Halbe“ findet am 10. November 2023 in der Messehalle Graz die Bundesfrauenkonferenz 2023 statt. SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner tritt zur Wiederwahl an. Thematisch steht eine gerechte Aufteilung von Arbeit, Macht und Ressourcen in allen Bereichen im Mittelpunkt der Konferenz: Halbe Halbe. ****



Das Programm:



10.00 Uhr Eröffnung

10.20 Uhr Grußworte LRin Doris Kampus

10.30 Uhr Grußworte SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler

10.40 Uhr Talkrunde mit der Präsidentin der Arbeiterkammer Renate Anderl, Bundesratspräsidentin Claudia Arpa, Zweiter Nationalratspräsidentin Doris Bures, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments Evelyn Regner und ÖGB-Vizepräsidentin Korinna Schumann

11.40 Uhr Rede der Bundesfrauenvorsitzenden Eva-Maria Holzleitner



Wann: Freitag, 10. November 2023, 10.00 Uhr (Einlass 9.00 Uhr)

Wo: Messe Graz, Messeplatz 1, 8010 Graz



Die Konferenz wird bis zur Pause auf www.frauen.spoe.at live übertragen. Am Nachmittag finden die Wahl des Bundesfrauenvorstandes, die Diskussion der Anträge und die Ehrungen statt.



Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir ersuchen um Akkreditierung bis Mittwoch, 8. November 2023, unter ruth.manninger @ spoe.at oder 0664/8304464.

