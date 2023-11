PR-Bild Award 2023: Diakoniewerk für bestes PR-Foto Österreichs ausgezeichnet

Wien (OTS) - APA-Comm und news aktuell prämierten zum 18. Mal die besten PR-Bilder Österreichs, Deutschlands und der Schweiz – Österreichisches Siegerbild des PR-Bild Award thematisiert selbstbestimmtes Leben im Alter

Herausragende PR-Fotografie von Unternehmen, Organisationen und Agenturen stand gestern, Donnerstagabend, im Mittelpunkt der Verleihung des PR-Bild Award von APA-Comm und news aktuell. Die beiden Anbieter effizienter Lösungen für die PR- und Kommunikationsbranche vergaben im Hamburger Le Méridien Preise in sieben Kategorien.



Das beste österreichische PR-Bild des Jahres trägt den Titel „Vertauschte Rollen“ und wurde von Christian Huber in einem der Häuser für Seniorinnen und Senioren des Österreichischen Diakoniewerks fotografiert. Die Aufnahme überzeugte Jury und Öffentlichkeit gleichermaßen und gewann zusätzlich zur besten Wertung für Österreich auch den ersten Platz in der Kategorie Stories & Campaigns.

PR-Fotografie aus Österreich konnte in diesem Jahr insgesamt gleich drei Kategorien für sich entscheiden: Neben „Vertauschte Rollen“ erreichte das Foto „Mein Lieblingsbuch“ des Vereins Jugend am Werk den ersten Platz in der Kategorie „Lifestyle“, ein Bild der weltgrößten Klosterbibliothek im Benediktinerstift Admont wurde als bestes „Tourism“-Bild ausgezeichnet.

„Es freut mich sehr, dass Bilder aus Österreich dieses Jahr gleich drei Kategorien anführen – ein starkes Zeichen für die hohe Qualität der heimischen PR-Fotografie! Die preisgekrönten Aufnahmen machen deutlich, worin die kommunikative Stärke von Bildern liegt: Ihre Botschaft erreicht uns unvermittelt und direkt, weckt Assoziationen, lässt uns staunen und in Lebenswelten unserer Mitmenschen eintauchen“, so Julia Wippersberg, Geschäftsführerin von APA-OTS, über die ausgezeichneten Bilder.

Das Österreich-Siegerbild spiegle wider, was Pflege 2.0 sein soll, so Daniela Palk, Vorständin im Diakoniewerk: „Wie wir über Menschen im Alter kommunizieren, prägt unsere Einstellung. Alt und Jung werden meist als Gegensätze positioniert – Jugend steht für Energie und Mobilität, während alte, kranke und pflegebedürftige Menschen als kostenintensive Belastung gelten. Die ältere Dame am Bild ist eine selbstbewusste, lebensfrohe Frau – sie entscheidet, was für sie ein gutes Leben ist und wie sie ihren Alltag gestalten möchte. Sie navigiert. Der Kollege begleitet sie auf ihrem selbstbestimmten Weg. Wenn wir beginnen, unsere Bilder vom Alter zu ändern, können wir auch dazu beitragen, dass es zu einer Aufwertung des Pflegeberufs und der Care-Arbeit kommt.“

Das beste PR-Bild des Jahres 2023 aus Deutschland ist das Foto „Flucht aus der Ukraine“ (Fotograf: Frank Schultze) der Diakonie Katastrophenhilfe. Das Foto belegte darüber hinaus auch den ersten Platz in der Kategorie „NGO“. Für die Schweiz gewann in diesem Jahr das Bild „Reinigungskräfte: Die stillen Helden“, eingereicht vom Kantonsspital Baden und fotografiert von Charly Hug. Auch in der Kategorie „Health & Beauty“ belegte das Foto den ersten Platz.

Insgesamt gab es beim diesjährigen PR-Bild Award rund 550 Bildeinreichungen. In einem ersten Schritt hatte eine Fachjury aus Kommunikations- und Medienprofis 70 Motive auf eine Shortlist gewählt. Im Anschluss stimmte die Fachöffentlichkeit aus Kommunikationsexpertinnen und -experten über die Bilder ab. Die Beteiligung an der öffentlichen Abstimmung war 2023 mit knapp 72.000 Stimmen um rund 30.000 Stimmen höher als im Vorjahr. Das Voting der Öffentlichkeit sowie die Stimmen der Fachjury haben gemeinsam über die Gewinnerinnen und Gewinner entschieden. Bei der Preisverleihung wurden die ersten drei Plätze aus den sieben Kategorien Health & Beauty, Lifestyle, Mobility, NGO, Portrait, Stories & Campaigns und Tourism sowie die Siegerbilder für Österreich, Deutschland und die Schweiz ausgezeichnet. Die feierliche Preisverleihung fand in diesem Jahr im HERITAGE Restaurant Hamburg des Hamburger Le Méridien statt. Durch den Abend führte die Radiomoderatorin und Journalistin Alicia Alvarez.

Alle Gewinnerbilder sind hier veröffentlicht.

Für die Berichterstattung können alle Gewinnerbilder unter dem nachfolgenden Link heruntergeladen werden. Die Bilder dürfen ausschließlich in einem redaktionellen Umfeld in Bezug auf den PR-Bild Award 2023 unter Nennung des Credits eingesetzt werden: https://dpafoto.egnyte.com/fl/CI1ZO0lvSZ

Die Gewinner 2023 im Detail:

PR-BILD DES JAHRES 2023 ÖSTERREICH

Vertauschte Rollen

Diakoniewerk

Foto: Christian Huber

PR-BILD DES JAHRES 2023 DEUTSCHLAND

Flucht aus der Ukraine

Diakonie Katastrophenhilfe

Foto: Frank Schultze

PR-BILD DES JAHRES 2023 SCHWEIZ

Reinigungskräfte: Die stillen Helden

Kantonsspital Baden

Foto: Charly Hug

Kategorie Lifestyle

Platz 1

Mein Lieblingsbuch

Jugend am Werk / AT

Foto: Kollektiv Fischka

Platz 2

Let’s redefine normal

KORA MIKINO sustainable Femcare UG / DE

Foto: Sophie Brand

Platz 3

Always chic at the festival!

BOOSTR GmbH / CH

Foto: Markus Mallaun

Kategorie NGO

Platz 1 (PR-Bild des Jahres Deutschland)

Flucht aus der Ukraine

Diakonie Katastrophenhilfe / DE

Foto: Frank Schultze

Platz 2

Hoffnung auf „Hagaya“

Kindernothilfe e. V. / DE

Foto: Jakob Studnar

Platz 3

Zurück in die Wildnis

Zoologische Gesellschaft Frankfurt / DE

Foto: Daniel Rosengren

Kategorie Mobility

Platz 1

Die letzte Meile eines Windflügels

TII Group / DE

Foto: Dieter Brockmann

Platz 2

Im Fahrtwind

Jugend am Werk / AT

Foto: Kollektiv Fischka

Platz 3

UPS Niederlassung Zürich: Beladung der Zustellfahrzeuge

UPS Deutschland S.à r.l. & Co. OHG / DE

Foto: Holger Ostwald

Kategorie Health & Beauty

Platz 1 (PR-Bild des Jahres Schweiz)

Reinigungskräfte: Die stillen Helden

Kantonsspital Baden / CH

Foto: Charly Hug

Platz 2

Turmspringer

Connext Communication GmbH / DE

Foto: Peter Hamel

Platz 3

Let’s redefine normal

KORA MIKINO sustainable Femcare UG / DE

Foto: Sophie Brand

Platz 3

Kaisergeburt

Helios / DE

Foto: Thomas Oberländer

Kategorie Stories & Campaigns

Platz 1 (PR-Bild des Jahres Österreich)

Vertauschte Rollen

Diakoniewerk / AT

Foto: Christian Huber

Platz 2

Flasche leer – Freude groß: Aus leeren, bunten recycelten Altglasflaschen ist das Schul- und Kinderheim Happy Bottle Houses in Kathmandu gebaut.

COMEO Branding & Communications für Weltweitwandern / DE

Foto: Christian Hlade

Platz 3

Energie über den Wolken

WEMAG / DE

Foto: Andre Witteck

Kategorie Tourism

Platz 1

Die weltgrößte Klosterbibliothek im Benediktinerstift Admont

Benediktinerstift Admont / AT

Foto: Stefan Leitner

Platz 2

Weltrekord: 1.906 Meter langer XXL-Zug rollt durch die Schweizer Berge

Wilde & Partner Communications GmbH für Schweiz Tourismus / DE

Foto: Philipp Schmidli (Swiss-Image)

Platz 3

Meet the Sheep – Auf Tuchfühlung mit den Walliser Schwarznasenschafen

BVZ Holding AG | Gornergrat Bahn | Matterhorn Gotthard Bahn / CH

Foto: Eric von Schulthess

Kategorie Portrait

Platz 1

Seine Haut hält ihn nicht auf

Universitäts-Kinderspital Zürich / CH

Foto: Valérie Jaquet

Platz 2

„Eine Dürre wie diese hat es noch nie gegeben“

Environmental Justice Foundation Deutschland / DE

Foto: EJF

Platz 3

Take a breath

@fire - Internationaler Katastrophenschutz Deutschland e. V. / DE

Foto: Sebastian T. Baum

Jury 2023:



• Matthias Ackeret, Chefredakteur "persönlich"

• Christina Eistert, Leiterin Marketing & Kommunikation M.M.Warburg & CO

• Boris Entrup, Hair- & Make-up Artist

• Anja Görzel, Kommunikationschefin Südwestrundfunk (SWR)

• Roland Heintze, Geschäftsführender Gesellschafter Faktenkontor Holding und

Geschäftsführer PER Agency

• Isfried Hennen, Ehemaliger Leiter Produktkommunikation Ford-Werke

• Marcus Heumann, Leiter news aktuell Academy

• Pia Hilbrich, Partnerships Manager DACH Danone; Top #30u30 by PR Report

• Silva Imken, Leitung Marketing & Vertrieb Dr. Hauschka

• Hans-Peter Junker, Redaktionsleiter und Vize-Chefredakteur der „Gala" (bis

August 2023)

• Susanne Marell, Bereichsvorständin der Unternehmenskommunikation und

Corporate Responsibility Schwarz Gruppe

• Oliver Mattutat, Pressesprecher Uber; Top #30u30 by PR Report

• Eldi Nazifi, Head of Sales news aktuell (Schweiz) AG

• Johann Oberauer, Herausgeber Verlag Johann Oberauer

• Michael Ostermeier, Head of Entertainment PR DACH Amazon

• Judith Pöverlein, Stellvertretende Leitung Unternehmenskommunikation Wort

& Bild Verlag

• Marianne Radel, Head of Communications Swatch Group (Deutschland)

• Lanna Riese, Leitung Corporate Communications ALDI SÜD

• Rüdiger Scharf, Juryvorsitzender PR-Bild Award 2023 und Leiter

Firmenkommunikation DAK-Gesundheit

• Julia Wippersberg, Geschäftsführerin APA-OTS Originaltext-Service (APA-Comm)

APA-Comm

APA-Comm ist die gemeinsame Marke der auf Kommunikationsdienstleistungen spezialisierten APA-Tochterunternehmen APA-OTS Originaltext-Service GmbH und APA-DeFacto Datenbank und Contentmanagement GmbH. Sie richtet sich an PR- und Kommunikationsspezialistinnen und -spezialisten und vereint sämtliche Dienstleistungen sowie Anwendungen der APA für professionelle Kommunikationsprozesse: Produktion (Foto, Video, Podcasts, Grafik), Medien-, Bild- und Journalist:innendatenbanken, Rechercheservices, Verbreitung von Presseinformationen, Medienbeobachtung, Social Media Monitoring oder Erfolgsmessung.



