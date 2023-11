Pianistin Maria Radutu am 10.11. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Am Freitag, den 10. November (19.30 Uhr) ist Pianistin Maria Radutu zu Gast im ORF RadioKulturhaus und präsentiert im Großen Sendesaal ihr neues Programm „PianoBox – the Five Elements“.

Maria Radutus neues Programm „PianoBox – the Five Elements“ fokussiert sich auf fünf Elemente, die Musik erlebbar machen:

Freiheit in der Improvisation, atemberaubende Pausen, Melodie oder Harmonie, die Kraft und die verschiedensten Farben bilden die fünf Elemente, um zwischen Stilen und Epochen zu springen. Ihre Solokarriere brachte Radutu bereits in die Konzertsäle Europas, Asiens und der USA, wie etwa in die Carnegie Hall (New York), die Prince Mahidol Hall (Bangkok), den Großen Saal des Wiener Konzerthauses, die Wiener Staatsoper, den Salle Gaveau (Paris) oder die National Concert Hall (Taipeh). Sie hat als Solistin unter anderem mit dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien, dem Orchester der Wiener Staatsoper, der Zagreber Philharmonie, dem Orquesta Clásica Santa Cecilia und der California Symphony gespielt. Radutu arbeitet für ihre Programme mit Komponisten wie Mikael Karlsson, Margareta Ferek-Petric, Marco Annau und Christoph Cech. Der Eintritt für das Konzert beträgt EUR 22,–; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage http://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

