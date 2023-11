Der November im Cinema Paradiso St. Pölten

Niederösterreich-Premieren, Film- und Veranstaltungs-Highlights

St.Pölten (OTS) - Die Niederösterreich-Premiere von „Wie kommen wir da wieder raus?“ inklusive Publikumsgespräch mit Simon Schwarz, Marina Lackovic (Malarina), Michael Ostrowski und Hilde Dalik markiert am 30. November den finalen Höhepunkt des Filmprogramms dieses Monats im Cinema Paradiso St. Pölten. Weitere Filmgespräche warten am 13. November zur Niederösterreich-Premiere der barrierefreien Version von „It Works I + II“ mit Fridolin Schönwiese und den drei Protagonisten bzw. am 19. November anlässlich des Films „Die sichere Geburt – Wozu Hebammen?“ mit Margarete Wana, Katharina Zieritz, Irmgard Poisel und weiteren Expertinnen aus den Fachbereichen Psychologie, Geburtshilfe und Gynäkologie.

Ein bewegender und aktueller Film steht mit „A Boys Life“ erstmals am 6. November auf dem Spielplan: Es ist die Geschichte des neunjährigen Daniel und seiner Odyssee vom Ghetto im litauischen Kaunas über sechs Konzentrationslager bis nach Palästina. Ebenfalls am 6. November startet das „Film-Café“, das auch im November an den Montag-Nachmittagen wieder Kaffee, Kuchen und Filmgenuss serviert – nach „Die einfachen Dinge“ (6. November) sind dies „Weißt du noch“ (13. November), „Rose“ (20. November) und „Ein Fest fürs Leben“ (27. November). „Film, Wein + Genuss“ wiederum kombiniert am 28. November „Enkel für Fortgeschrittene“ und „The Old Oak“ mit Schmankerln aus Maiss-Altlengbach und Weinen aus Wetzmannsthal.

Auf der Bühne startet der Veranstaltungsreigen am 9. November mit „A sud di Bella Ciao“, einem Konzert von Riccardo Tesis neunköpfiger italienischer Folkband, bevor das „Bilderbuchkino“-Konzert am 11. November „Der beste Sänger der Welt“, „Gehört das so??! Die Geschichte von Elvis“ und „Seepferdchen sind ausverkauft“ präsentiert. Am 15. November wird beim „Tagebuch Slam“ aus Original-Tagebüchern gelesen, am 16. November macht Jochen Distelmeyer, Mastermind der Band Blumfeld, Station im Club 3. Am 18. November können sich die kleinsten Besucher bei „Triolino – Ferne Klänge“ auf eine musikalische Entdeckungsreise begeben, am 23. November gastiert zudem Buntspecht im Cinema Paradiso St. Pölten.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

