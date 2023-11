Einladung Pressegespräch 7.11. (hybrid): Was es für eine PV-Offensive in Österreich braucht

Wien (OTS) - Wir würden uns sehr freuen, eine Vertreterin, einen Vertreter Ihrer Redaktion bei folgendem Termin, sowohl Vorort in Graz als auch online begrüßen zu dürfen:

"Was es für eine PV-Offensive in Österreich braucht"

Neun von zehn Menschen in Österreich sagen Ja zum PV-Ausbau – gleichzeitig beträgt die PV-Leistung am heimischen Strommix, trotz hohem Potenzial, nur knapp sieben Prozent. Welche Rahmenbedingungen es für eine PV-Offensive in Österreich braucht und wie Photovoltaik auch zu einem Wachstumsmotor werden kann, sind Themen eines Pressegesprächs im Zuge der österreichischen Fachtagung für Photovoltaik und Stromspeicherung, die heuer in Graz stattfindet



Mit

• Herbert Paierl, Vorstandsvorsitzender Bundesverband Photovoltaic Austria

• Hubert Fechner, Obmann Technologieplattform Photovoltaik

• Florian Clement, Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung, Leiter der Abteilung „Produktionstechnologie - Strukturierung und Metallisierung“



Das Pressegespräch findet sowohl Vorort in der Seifenfabrik in Graz, als auch online statt.



Anmeldung bei:

Sophie Spallart, MA

Himmelhoch GmbH – Text, PR und Event

Tel.: +43 664 765 16 90

sophie.spallart @ himmelhoch.at

Datum: 07.11.2023, 09:00 Uhr

Ort: Seifenfabrik Graz, Workshopraum 1. OG

Angergasse 41-43, 8010 Graz, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Sophie Spallart, MA

Himmelhoch GmbH – Text, PR und Event

Tel.: +43 664 765 16 90

sophie.spallart @ himmelhoch.at