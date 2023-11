Zinspolitik der EZB ist verfehlt

Die Inflation und der "Green Deal" setzen die Europäische Wirtschaft schachmatt.

Wien (OTS) - Der Verein Mein Auto – Initiative zur Förderung der individuellen Mobilität kritisiert die Geldpolitik, die EZB in den letzten Jahren zu verantworten hat. Die Niedrig- bzw. Nullzinspolitik wurde viel zu lange durchgehalten, wodurch sich die Menschen im Euroraum an dieses Zinsniveau gewöhnen konnten. „Es wäre viel besser gewesen, die Zinsen in kleinen Schritten, aber für längerfristige Zeiträume anzuheben, um dann über neue Obergrenzen nachdenken zu können!“, kritisiert Kommerzialrat Prof. Burkhard Ernst, Obmann des Vereins, und weiter: „Die EZB hielt jedoch viel zu lange an der Nullzinspolitik fest, um dann eine unvergleichliche Zinsrally in Gang zu setzen. Gemeinsam mit fragwürdigen Maßnahmen zum „Green Deal“ musste uns das in eine Rezession führen.“

Der Verein befürchtet, dass die durch die Inflation ausgelöste Preis- und Lohnspirale gemeinsam mit den einschneidenden Maßnahmen des „Green Deals“ die Europäische Wirtschaft „schachmatt“ setzen werden. „Diese Maßnahmen können nur gemeinsam mit den USA und China durchgezogen werden. Daher müssen wir den „Green Deal“ deutlich verschieben und die Zinsen in kleinen Schritten wieder senken.“, ergänzt Prof. Ernst. Der Verein übermittelte diese Forderungen an die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde in einem offenen Brief.

