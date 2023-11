Heimische Exoten: Garnelen aus Österreich

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 11. November 2023, um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Was es braucht, um Garnelen auch in Österreich erfolgreich züchten zu können, haben drei Landwirte aus Oberösterreich herausgefunden. In Kremsmünster haben sie ihre Garnelenzucht aufgebaut: nachhaltig, CO2-neutral und mit hohen Qualitätsansprüchen. Die „White Tiger Garnelen“ wachsen unter optimalen Bedingungen in streng kontrollierter Wasserqualität auf. Es kommen dabei keine Antibiotika oder andere Medikamente zum Einsatz. Wie diese Garnelenzucht funktioniert, hat sich das „Land und Leute“-Team in Kremsmünster bei Andreas Fellner, Ulrich Weiss und Günter Mörtenhuber angeschaut.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 11. November:

*Außergewöhnlicher Anbau

In der Steiermark, östlich von Graz, waren wir bei der Ernte von Ingwer und Kurkuma dabei. Ein Familienbetrieb hat sich hier auf pflanzliche Exoten spezialisiert, ein spannendes Nischenprodukt.

*Nachhaltige Favoriten

Die Wahl zum „Land und Leute“-Favoriten 2023 geht in die dritte Runde: mit einem energiebewussten Landwirt aus Mieming in Tirol, wo Milchprodukte auf umweltschonende Art und Weise produziert werden, mit Photovoltaik, Pelletsheizung und Mehrweggebinden. Und mit einem klimabewussten Forstwirt in St. Veit an der Glan in Kärnten.

*Bäuerliche Gesundheit im Fokus

Digitalisierung wird im Gesundheitssystem immer wichtiger. Bei der Sozialversicherung der Selbstständigen, die auch für Bauern und Bäuerinnen zuständig ist, gibt es immer mehr Dienstleistungen per App.

